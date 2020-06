Michael Jordan 100 milyon dolarlık reklam teklifini reddetmiş!

Tarihin gelmiş gelmiş en iyi basketbolcusu kabul edilen Michael Jordan'ın menajeri David Falk, efsane ismin 2017 yılında iki saatlik bir reklam için gelen 100 milyon dolarlık teklifi reddettiğini söyledi.



WFAN Sports Radio'ya konuşan efsane ismin menajeri David Falk, "Ona 3 yıl önce 100 milyon dolarlık bir anlaşma getirdim. Tek yapması gereken iki saatlik bir çekimdi ancak reddetti. Tanrı onu korusun. O kadar başarılıydı ki istediği her şeyi yapma fırsatı vardı. Ona gerçekten hayranım. Katılmak istediği organizasyonlar ve reklamlar konusunda çok seçici" ifadelerini kullandı.

Serveti 1.5 milyar sterlinden fazla

Forbes dergisine göre; "The Last Dance" ile yeniden dünya gündemine oturan Michael Jordan'ın 1.5 milyar sterlinin üzerinde bir serveti bulunuyor.



David Falk, Jordan ile yaşadığı bir anıyı ise "Golf oynarken bile çok rekabetçiydi. Golf oynarken 150 bin dolar kaybettiğinde ona hemen 'Senin için 5 dakikalık bir organizasyon ayarladım. Bu para için yeterli' dediğimde bana gülerdi. 1.5 milyon dolar olsa, yapmazdı" sözleriyle paylaştı.