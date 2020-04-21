Michael Jordan'ın hayatını ve Chicago Bulls'un son şampiyonluğunu anlatan The Last Dance belgeseli rekor kırdı!

Basketbolun ve NBA'in efsanesi Michael Jordan'ın hayatı ve Chicago Bulls'un şampiyon olduğu son sezona yoğunlaşan belgesel, yayınlanan ilk iki bölümüyle rekor kırdı. İki bölümün ortalama 6.1 milyon kişi tarafından izlendiği açıklandı.

İlk olarak 2018 yılının Mayıs ayında duyurulan, tüm sporseverlerin merakla beklediği ve ESPN tarafından dün yayınlanan The Last Dance belgeseli rekorla başladı.

Amerikan spor kanalı ESPN’in yayınladığı ve kıta ülkesi hariç tüm dünyada Netflix’ten de yayınlanan belgeselin yayınlanan ilk iki bölümün ortalama 6.1 milyon kişi tarafından izlendiği belirtildi.

Jordan’ın hayatı ve 6 şampiyonluk yaşadığı Chicago Bulls’un 1997-98 sezonuna odaklanan yapım, ESPN tarafından 2012’de yayınlanan Bo Jackson’ın hayatını anlatan ve ortalama 3.6 milyon izleyiciye sahip olan belgeseli de geride bıraktı.

The Last Dance'ın yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

The Last Dance’ın 3 ve 4. bölümleri ülkemizde 27 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak.

Michael Jordan belgeselden gelen 4 milyon doları bağışlayacak

Forbes’ın haberine gören Michael Jordan, ESPN’in belgesel için yapacağı 4 milyon Dolar’ı bağışlayacak.

Jordan ve Bulls’un hiç yayınlanmayan görüntülerinin yer aldığı The Last Dance’tan gelecek tüm para hayır kurumlarına gönderilecek.

Jordan’ın 1.1 milyar Dolar serveti bulunuyor…