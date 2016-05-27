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"Michael Jackson aseksüel değildi!"

Michael Jackson'ın eski sevgilisi olduğunu iddia eden aktris Shana Mantagal, 20 yıl boyunca flört ettiklerini ve gizlice buluştuklarını söyledi

27 Mayıs 2016 22:59

Ölümünün üstünden 7 sene geçen Michael Jackson'ın sevgilisi olduğunu iddia eden 45 yaşındaki aktris Shana Mantagal 'Michael ve Ben: Michael Jackson'ın Gizli Aşkı Hakkında Bilinmeyenler' adını verdiği bir kitap yazdı. Mantagal kitabında, efsane müzisyenin bir 'çocuk-adam' ve 'aseksüel' olmadığını dile getirdi.

 

"Bu aşk hem güzeldi hem lanet gibiydi"

 

1988 yılında bir hayranı olarak kuliste onunla tanıştığını ve ilk andan itibaren Jackson'ın onunla flört ettiğini söyleyen genç kadın, "Daha sonra bu yakınlaşmamız bir aşka dönüştü. Ve 20 yıl boyunca farklı yerlerde buluştuk, gizli ve özel telefon konuşmaları yaptık. Michael benim ilk aşkımdı. Bu aşk hem güzeldi, hem de bir lanet gibiydi. Ve onun iddia edildiği gibi bir çocuk-adam ve aseksüel olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Gizli ilişkilerinin Jackson Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile evlendikten sonra sona erdiğini yazan Mantagal, "Michael evliliğine çok saygılı biriydi. 1993 yılında taciz skandalı patladığında Michael bu söylentilere son vermek için bu evliliği yapmıştı. Ancak boşanmadan sonra yeniden yakınlaştık ve zor dönemlerinde hep onun yanında oldum" diye de ekledi.

“Birlikte olduğumuz süre boyunca günlük tuttum ve şimdi herkesin benim onu nasıl gördüğümü anlamasını istiyorum” diyen genç kadın, bu ilişkinin Michael'ın yalnızca birkaç yakın arkadaşı tarafından bilindiğini açıkladı.

Jackson'ın 1991-1998 yılları arasında koruması olan Scott 'House' Shaffer da bu ilişkiyi şu sözlerle doğruladı: "Michael'ın Shana'ya karşı derin hisleri vardı. Ve bu ilişkiyi gözlerden uzak yaşamaları gerektiğini bildiği için ona güvenirdi. Shana'nın nihayet o özel günleri paylaşmaya karar vermesine çok sevindim."

 

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