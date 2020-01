Michael Jackson ölümünün 5. yılında anılıyor

25 Haziran 2009 tarihinde bir manşet saman alevi gibi yayıldı tüm dünyaya: "Pop müziğin kralı Michael Jackson öldü." Bundan kısa bir süre önce "This Is It" adını verdiği bir dünya turu ile sahnelere veda edeceğini duyurmuştu yıldız sanatçı. Müzik tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Jackson, daha hayatta iken 750 milyon albüm satmış ve müzikte dünyanın en prestijli ödülü sayılan Grammy’yi 13 kez kazanmıştı.

Michael Joseph Jackson 29 Ağustos 1958 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde yer alan Gary kentinde, siyahların yaşadığı bir gettoda dünyaya geldi. Beş erkek ve üç kız kardeşi ile birlikte önceleri yoksulluk içinde büyüyen Jackson, daha sonraki çocukluk yıllarının şov dünyasına kurban edildiğini birçok röportajında dile getirmişti.

'The Jackson Five' yılları

Jackson kardeşlerin babası Joe Jackson çocuklarını çok küçük yaşlarda şov dünyasına girmeye zorladı. Michael, kendinden büyük kardeşleri Jermaine, Tito, Marlon ve Randy ile birlikte ilk kez sahneye beş yaşında çıktı. Bu grubun art arda kazandığı yetenek yarışmalarında göze çarpan isim daha o zamanlar Michael oluyor ve 1969 yılında "The Jackson Five" Soul müziğin efsanevi prodüksiyon şirketlerinden Motown ile albüm sözleşmesi imzalıyordu.

1982 yılında çıkardığı solo albümü "Thriller" ile eşine az rastlanır bir çıkış yakalayan Michael Jackson, o tarihten sonra dünyanın her tarafında "King of Pop" (Pop'un Kralı) olarak anılmaya başlandı. Dünya müzik tarihinin en başarılı albümlerinden biri olan Thriller tam 108 milyonluk satış rakamına ulaştı. Daha sonraki albümleri "Bad" 30 milyon, "Dangerous" ise 15 milyonluk satış rakamlarını yakaladılar.

Pop’un kralının dış görünüşündeki değişim farkedilmeyecek gibi değildi. 1979 yılında geçirdiği bir kaza sonrası burnu kırılan sanatçı ilk estetik ameliyatını bu yılda oldu. Ten rengi de beyazlamaya başlayan Jackson, siyahî olmaktan gurur duyduğunu, cildinde yaşadığı pigment rahatsızlığı nedeni ile ten renginin değiştiğini dile getiriyordu. Ayrıca bulaşıcı hastalıklardan korkan sanatçı toplum içine genelde bir ağız maskesi ile çıkmaya başlamıştı.

Michael Jackson 1988 yılında California Eyaleti’nde bir çiftlik satın aldı. Çiftliğine, masal kahramanı Peter Pan’ın ülkesi olarak bilinen "Neverland" ismini veren Jackson burada bir eğlence parkı, hayvanat bahçesi ve sinema oluşturdu. Hasta ve yoksul çocukları Neverland’e davet eden Jackson onlara ücretsiz eğlence imkanı sunuyor ve bu etkinliklere kendi de meşhur şempanzesi Bubbles ile birlikte katılıyordu.

Michael'ın evlilikleri

1994 yılında "Pop’un Kralı" ile "Rock’un Kralı"nın kızı dünya evine girdiler. Michael Jackson ile Lisa Marie Presley’in evlilikleri ancak 20 ay sürdü. Bu evliliğin bir aşk evliliği değil, medyanın ilgisini çekmek için yapılmış bir tertip olduğuna dair spekülasyonlar hiç bitmedi. Presley konu ile ilgili her soruya, "Ben ona çok aşıktım" diyerek cevap vermiş ancak Jackson’un pazarlama mekanizmasının bir parçası olmak istemediği için ayrıldığını belirtmişti.

Presley’den ayrılan Michael bir süre sonra hemşire Debbie Rowe ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğin de, Michael’ın çocuk sahibi olmayı çok arzu etmesinden dolayı, para karşılığı yapıldığı hep konuşuldu. Rowe-Jackson çiftinin Prince Michael I. ve Paris adında iki çocukları oldu. Michael Jackson’un üçüncü çocuğu Prince Michael II.’nin ise bir kiralık anneden dünyaya geldiği açıklandı. Her üç çocuğun tüm velayeti sadece babalarındaydı.

1996-1997 yıllarında Michael Jackson son kez bir dünya turu gerçekleştirdi. "History" albümünün piyasaya çıkmasının ardından dünya çapında 58 kentte 82 konser veren ve 4,5 milyondan fazla hayranının karşısına çıkan Jackson, 80’li yıllardaki başarısını yeniden yakaladı. Kendine has "Moonwalk" yürüyüşünü de hâlâ kusursuz yapabiliyordu.

Çocuklara cinsel taciz suçlamaları

Michael Jackson aleyhine ilk çocuklara taciz suçlaması 1994 yılında yapıldı. Bu ilk iddia, söz konusu suçlamayı yapan çocuğun ailesine milyon dolarlık bir ödeme yapılmasının ardından yargıya taşınmadı. 2003 senesinde Jackson’a karşı bu kez aynı suçlama ile dava açıldı. Pop’un kralı sözkonusu davada mahkeme tarafından suçsuz bulunmasına rağmen imajı çok ağır bir darbe almıştı. Annesi Katherine ile mahkeme salonunu terk eden Jackson, fiziksel ve psikolojik olarak çökmüş bir insan görüntüsü veriyordu.

Michael Jackson 2009 yılında sürpriz bir açıklama ile yeniden sahnelere döneceğini duyurdu. "This Is It" adı verilen dünya turu biletlerinin ön satışına ilgi beklenenden çok daha fazlaydı. Diğer yandan 50 yaşına gelen Jackson’un planlanan 40 konserde eski performanslarını ortaya koyabileceğinden de kuşku duyuluyordu. 25 Haziran 2009’da, yeni dünya turunun Los Angeles’te gerçekleşmesi planlanan ilk konserinden 18 gün önce kralın ölüm haberi dünya gündemine bomba gibi düştü.

Michael Jackson’ın naaşı üzerinde yapılan otopsi, ünlü müzisyenin aşırı dozda narkoz ilacı Propofol alması sonucu öldüğünü ortaya koydu. Bu ilacın Jackson’a uyku sorununu azaltması için doktoru Conrad Murray tarafından verildiğinin anlaşılması üzerine Murray, taksiratla adam öldürmek suçundan 2011 yılının kasım ayında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doktor Murray cezavindeki iyi hali gerekçe gösterilerek 2013 yılında tahliye edilerek serbest bırakıldı.

Cenaze törenini 1 milyar kişi izledi

7 Temmuz 2009’da Michael Jackson’ın cenaze töreni Los Angeles kentindeki Staples Center Salonu’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda ünlü ismin yanı sıra yaklaşık 18 bin Jackson hayranı ve 2 bin gazetecinin katıldığı tören canlı yayınlar üzerinden dünya çapında yaklaşık bir milyar kişi tarafından izlendi. Pop’un kralı altın bir tabut içinde defnedildi.

Michael Jackson, çocukları Prince Michael I., Paris ve Prince Michael II.‘ye milyarlarla ölçülen bir miras bıraktı. Bunun dışında mirasın yüzde 20’si yardım kuruluşlarına kaldı. Jackson henüz hayatta iken kendi kurduğu "Heal The World" (Dünyayı İyileştir) Vakfı’na 300 milyon dolar bırakmıştı. "Jacko" bu çabaları nedeni ile iki kez de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Michael Jackson’un sanat kariyeri ölümünün ardından da devam ediyor. Sanatçının hayatta olmadığı son beş yıl içinde iki albümü yayınlandı. Bunlardan sonuncusu geçtiğimiz mayıs ayında “Xscape” adı ile piyasalara sürüldü. Amerikan Forbes dergisinin haberine göre Jackson’un mirasçıları onun ölümünden bu yana 1 milyar dolar gelir elde ettiler. Hayranları ölümünün beşinci yılında da Jacko’nun mezarına akın edecekler. Pop’un kralı unutulmayacak.