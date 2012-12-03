Michael Haneke'nin 'Aşk' filmi 4 ödül aldı

Avusturyalı yönetmen Michael Haneke'nin, "Amour/Aşk," adlı filmi Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

70 yaşındaki yönetmen bu filmiyle aynı zamanda en iyi yönetmen ödülünü de aldı.

Birlikte yaşlanan bir çiftin yaşadığı zorluklara rağmen bitmeyen aşkının anlatıldığı film en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerinin yanı sıra iki ödüle daha layık görüldü.





Filmin başrol oyuncularından 81 yaşındaki Jean-Louis Trintignant, en iyi erkek oyuncu, 85 yaşındaki Emmanuelle Riva da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Törende, İngiliz oyuncu Helen Mirren Dünya Sinemasında Avrupa Başarı Ödülü'ne, İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci de Ömür Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. (Deutsche Welle Türkçe)