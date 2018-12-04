“Miami'de güneşin ve denizin ‘tadını' çıkaran Şeyma Subaşı inkar aşamasında”

Yapımcı, sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın boşanmasını değerlendiren Milliyet haberinde, “O Ses Türkiye yayınlarındaki ağzı bir yanda burnu bir yanda haline bakılırsa Acun acısını yaşama konusunda yine elini korkak alıştırmamış. Şu sıralar Miami'de güneşin ve denizin ‘tadını’ çıkaran Şeyma Subaşı’nın hiçbir şey olmamış tavırlarından henüz inkar aşamasında olduğu çıkarmak zor değil” yorumuna yer verildi.

Ümit Buget imzalı haberde, Subaşı’nın sadece 65 gün önce Hürriyet’te Ayşe Arman’a verdiği röportajda “Acun bana çok aşık. Çok çok aşık” dediği hatırlatıldı. Yas sürecinin ‘inkar, kızgınlık/öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme’ gibi 5 aşaması olduğu kaydedilirken; Ilıcalı’nın depresyonda, Subaşı’nın ise inkar aşamalarında olduğu savunuldu ve haber şöyle sona erdi:

“O da bir an evvel yurda dönse ve sert geçecek kış hazırlıklarına başlasa fena olmayacak gibi duruyor. Zira biz her gün hesapladıkça daha az gibi duran 125 bin TL’lik nafakasıyla bir ev geçindirmek, yeni açılmış bir işletmeyi ayakta tutmak ve sosyal medyadaki şaşaalı hayatını sürdürmek gibi zorlu görevleri var.”