Miami için Zika uyarısı



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDCP) başkanı Tom Frieden, başkent Washington'da yaptığı açıklamada, uyarının özellikle Miami'nin Wynwood semti için geçerli olduğunu, hamile kadınlara bu bölgeye gitmemelerini tavsiye ettiklerini söyledi. Frieden, haziran ayının ortasından itibaren bu bölgeyi ziyaret etmiş olan hamile kadınların ise mutlaka bir uzman doktora görünmeleri gerektiğini belirtti.

Florida eylaetine bağlı Miami'de şu ana kadar 14 Zika vakası tespit edildi. CDCP Başkanı Frieden, "Miami'de sivrisineklere karşı aldığımız katı önlemler ne yazık ki bizim umduğumuz kadar etkili olmadı" dedi. Zika virüsünden korunmak için kent sakinlerinin vücutlarına sivrisinek ilacı sürmesi ve uzun kıyafetler giymesi gerektiğini belirten Frieden, kadınların virüsün bulaşmasını engellemek için mutlaka cinsel ilişki sırasında korunmasını da tavsiye etti.

Hamile kadınlar riskli grupta

Sivirisinekler ve nadiren de cinsel ilişki yoluyla bulaşan Zika virüsü, normal insanlar için hayati tehlike teşkil etmiyor. Fakat virüs, hamile kadınlarda bebeklerin anormal derecede küçük kafalı doğmasına neden olan Mikrosefali adlı hastalığa yol açıyor. ABD'de şu ana kadar 12 bebek mikrosefali ile dünyaya geldi. Zika'ya karşı henüz bir aşı geliştirilemedi.

ABD ve Brezilya'nın Zika virüsüne karşı aşı geliştirmek için ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda ilerleme kaydedildiği ve kasım ayında aşının maymunlar üzerinde test edilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı. Zika şimdiye kadar özellikle Orta ve Güney Amerika ülkelerinde etkili oldu.