Miami'de çöken 12 katlı binanın, 2018 yılında hazırlanan raporu ortaya çıktı: "Büyük hasar" tespit edilmiş

Mühendisler, ABD'nin Florida eyaletinde Miami'de çöken 12 katlı bina için üç yıl önce hazırlanan raporda, binanın "büyük hasarlar" içerdiğini belirtti. 2018 yılında yapılan bir inceleme sırasında, havuz güvertesinde kusurlu beton levha ve yeraltı otoparkında çatlama ve ufalanmalar bulundu. Bir onarım çalışması önerildi, ancak bu öneri hayata geçmedi.

Miami'nin Surfside kasabasında bulunan 12 katlı Champlain Towers South, perşembe gününü sabaha karşı çöktü. 150'den fazla kişiden haber alınamaması üzerine, kesintisiz aramalara başlandı.

TIKLAYIN I Miami'de çöken 12 katlı binanın ardından 159 kişiden haber alınamıyor

Uzmanların 2018 yılında hazırladığı raporda “Kusurlu inşa edilen su yalıtımı, yapısal levhada büyük hasara neden oluyor. Yakın gelecekte su yalıtımının değiştirilmemesi, betondaki bozulmanın boyutunun katlanarak artmasına neden olacaktır” ifadeleri yer alıyor.

Rapordan haberi olmadığını belirten Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, diğer binaların güvenli olduğundan emin olmak için harekete geçileceğinin sözünü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, eyalet valisi Ron DeSantis'in benzer bir bildiri onaylamasının ardından, federal kaynakları ve fonları Florida'ya gönderen bildiri imzaladı.

Kayıpların yakınları haber bekledi, bazıları hüsrana uğradı

Florida'daki apartmanın çöküşünde kaybolanlar arasında annesi Judy olan Rachel Spiegel, “Sürecin nasıl gittiğini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten herkesin elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorum, ancak zaman çok önemli" dedi.

Arkadaşları için trajik bir sondan endişe duyan Jeanne Ugarte "Onları bulamayacaklarını biliyorum. Çok uzun zaman oldu" dedi