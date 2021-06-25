Miami'de çöken 12 katlı binanın ardından 159 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Florida eyaletinde Miami'de sabaha karşı çöken 12 katlı binanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, 159 kişiden hâlâ haber alamadıklarını söyledi.

CNN'in aktardığı habere göre, 12 katlı binanın çöktüğü ve şu anki belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği Miami'de Miami Dade Belediye Başkanı Levine Cava, 159 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Cava, "Maalesef trajik bir gece oldu. Şu ana kadar 120 kişiden haber aldık, bu güzel haber. Ancak haber alamadıklarımızın sayısı 159'a çıktı. Trajik bir şekilde dört kişinin hayatını kaybettiğini de söylememiz gerekiyor" dedi.

Cava, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaleti için acil durum ilan edilmesini ve federal yardım gönderilmesini onayladı.

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