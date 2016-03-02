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Yaşam

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV, TÜRKSAT bünyesinden çıkarıldı

TÜRKSAT, daha önce de Samanyolu Yayın Grubu, İpek Medya Grubu ve IMC TV'yi bünyesinden çıkarmıştı

02 Mart 2016 12:18

Samanyolu Yayın Grubu, İpek Medya Grubu ve IMC TV'nin ardından, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk TV de TÜRKSAT bünyesinden çıkarıldı.

Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan açıklama yapan Bengü Türk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat İde, sorunun TÜRKSAT ile yapılan sözleşme şartlarından kaynaklandığını açıkladı. "TÜRKSAT ile sözleşmemizin şartlarından kaynaklanan bir sorun.. Onlara edecek sözümüz yok" ifadelerini kullanan İde, "Her yerdeyiz şüphesiz.. Umarım, kısa süreceğine inandığım bu ara, hasrete dönüşmez..Her türden Bezirgan Saltanatı'nda yeni bir madalyadır bize, şan olsun" dedi.

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