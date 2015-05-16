'MHP'ye sesleniyorum, HDP'ye saldırıları siz yapıyorsanız söyleyin'

Son dönemde HDP seçim büroralarına yapılan saldırıları hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP seçim bürolarına 60 saldırı oldu. Tamamında saldıranlar ülkücülerin hareketini yapıyor. Şimdi MHP’ye soruyorum, bunlarla ilişkiniz var mı, yok mu? MHP olarak, ülkü ocakları olarak sahipleniyorsanız, çıkın söyleyin. Yok değilse, biz biliyoruz bunların arkasında AKP var" dedi.

Demirtaş, "Onlar televizyona çıkınca elektrik harcamayın. Onları dinlerken harcadığınız radyonun elektriği ziyandır. Yalanlar için üzerine para ödemeyin. Onların o kalın kalın gazeteleri sofra bezi yapacaksanız alın, leblebi külahı yapmaya yarar” diye konuştu.

Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa’da halka seslendi.

Demirtaş’ın konuşması özetle şöyle:

Sarayın bahçesinden fabrikadaki işçinin dramı görülmüyor. Saray o kadar yüksek yere yapıldı ki insanları karınca gibi görüyorlar. Saray yanlış yere yapıldı, yanlış kişi oturuyor, o yüzden açsınız.

Onları dinlerken harcadığınız radyonun elektriği ziyandır. Yalanlar için üzerine para ödemeyin. Onların o kalın kalın gazeteleri sofra bezi yapacaksanız alın, leblebi külahı yapmaya yarar.

HDP Türkiye’nin her yerinde gönüllere taht kuruyorsa, biz demek doğru bir iş yapıyoruz. Demek ki HDP doğru, haklı bir yolda ilerliyor. Genç arkadaşlar, siz o gönüllü, barışa, özgürlüğe, tutkulu, sevdalı çalışmayı yapıyorsunuz ya, bizim güvencemiz sizsiniz siz.

HDP seçim bürolarına 60 saldırı oldu. Tamamında saldıranlar ülkücülerin hareketini yapıyor. Şimdi MHP’ye soruyorum, bunlarla ilişkiniz var mı, yok mu? MHP olarak, ülkü ocakları olarak sahipleniyorsanız, çıkın söyleyin. Yok değilse, biz biliyoruz bunların arkasında AKP var.