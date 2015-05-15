HDP'lilere İstanbul'da silahlı saldırı

İstanbul Sultangazi'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe çağrı yapan Selçuklu Camii imamıyla görüşmeye giden iki HDP üyesi, silahla vuruldu. Yaralılar, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganlar 35 plakalı bir araçla olay yerinden kaçtı.

ETHA’nın haberine göre, yarın Sultangazi’ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkinliğine katılım için cuma vaazında çağrı yapan Selçuklu Camisi imamı ile görüşmeye giden HDP üyeleri İsmet ve Sefer Ürün saldırıya uğradı.

Cemaat arasından çıkan iki kişinin HDP üyelerine silahla ateş açtığı, ardından 35 plakalı Doblo marka araca binerek olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Yaralanan HDP üyeleri, Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırıldı.