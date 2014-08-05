MHP'ye 'metres' diyen AKP'li Soylu'ya: Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin orospusu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Tokat'ta bir düğün salonunda yaptığı açıklamada, 'Devlet Bahçeli, MHP'yi CHP'nin metresi yaptı' sözlerini sarf etmişti. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek ise, bu sözlere "Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin orospusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu?" sözleriyle yanıt verdi.



Ortadoğu gazetesinde 'Sana Metres demek bile iltifat olur Sülo' başlığıyla yayınlanan yazı şöyle:

"Onu Demokrat Parti Genel Başkanı olarak tanıdık. Nerden çıktı, nerden geldi bilmiyoruz ama bir sabah kalktığımızda Demokrat Parti'nin başında gördük onu. Demokrat Parti Genel Başkanı sıfatını taşırken sabahtan akşama kadar AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın vatanı nasıl sattığını, nasıl yolsuzluklara bulaştığını, İsrail'e nasıl hizmet ettiğini, Adnan Menderes'i nasıl istismar ettiğini, yalanlarını-dolanlarını anlatıyordu.

Sonra Süleyman Soylu denilen bu adamı bir sabah kalktığımızda da "Evime geldim" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a AKP rozeti taktırırken gördük.

Demokrat Parti Genel Başkanı iken cılız ve zayıf bir tipti, şimdi AKP'de Genel Başkan Yardımcısı olunca aldığı kilolar göze batıyor. Süleyman iyi yiyiyor, AKP'de bu Süleyman'a iyi bakıyor. Süleyman'da bunun hakkını vermek için canla-başla çalışıyor. Öyle bir çalışıyor ki, yakında "AKP yeni bir siyasi palyaço yarattı" derlerse kimse de şaşkınlık yaratmayacaktır.

Besiye çekilmiş Sülo, öyle coşmuş ki ağzından çıkanı kulağı duymayacak şekilde "MHP'yi bu Devlet Bahçeli'nin getirdiği hali görüyor musunuz? Koskoca CHP'ye metres yaptı MHP'yi. MHP'li kardeşlerimiz Bahçeli'yi affetmeyecek." cümlelerini kurmuştur.

Sülo bu cümleyi niye kuruyor?

MHP'nin CHP ile birlikte "Milliyetçi-muhafazakar, Türkoğlu Türk" Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklemesi yüzünden… Aynı adayı sadece MHP-CHP değil ki, DSP, BBP, BTP, DP, DYP gibi ve toplamda 14 olan diğer siyasi partilerde destekliyor.

Besili Sülo'ya göre MHP adı hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete, vatan hainliğine, yalana, dolana karışmış AKP'nin adayını desteklese hiçbir problem olmayacaktı.

Şimdi lafı uzatmadan MHP'ye "CHP metresi" diyen Süleyman Soylu'ya soralım.

Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin orospusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu?

Cevap ver Süleyman Soylu?

Bu soruya cevap verebilirsen tabi !

MHP'ye "metres" demek bu dünyada hiçbir şerefsiz ve haysiyetsizin haddi değilken, sen neyine güvenip bunu diyebiliyorsun Süleyman Soylu?

Daha dün sövdüğün-küfür ettiğin AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne böyle girme sözleşmesi mi yaptın?

Zaman Gazetesi'nden Ekrem Dumanlı'nın ismini vermeden yazdığı ve şu şekilde tarifini yaptığı kişi sanırım sendin Süleyman Soylu?

"Çok değil birkaç sene önce, önemli bir siyasî figür gazeteyi ziyaret etti. Daha hoş beş diyemeden Başbakan Tayyip Erdoğan aleyhine verip veriştirmeye başladı.

Söyledikleri tenkit çizgisini aşıyor, yaralayıcı noktalara doğru gidiyordu. Dayanamadım, "Keşke bu kadar ağır konuşmasanız, bu kadar sert ve incitici lafların size de ülkeye de faydası yok." demek zorunda kaldım. Pek hoşuna gitmemişti; ama ne yaparsın, iş büsbütün çığırından çıkıyordu. Şimdi durum ne mi? O, şimdi AK Parti'nin önemli adamlarından biri oldu. Söylediklerini hem çevresi unuttu, hem kendisi. İyi ki de unuttu; çünkü ne siyasî nezaket o ağır sözleri taşıyabilirdi, ne kardeşlik hukuku..."

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Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye neler demiyordun ki, besiye çekilmek için hepsini, yaladın yuttun ve AKP'nin metresi oldun. Kötü yola düştün. Kötü yolunun şartlarını bir başkasına bulaştırmaya çalışıyorsun.

Sülo anlat hele şu sözleri niye kullanmıştın?

"Yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik bu milletin kaderi haline getirildi. Türkiye'nin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü konusunda ülkenin her köşesinde endişeler var. Hükümet, Türkiye'nin ayarını bozmuştur. Türkiye'nin ayarı bozulmuştur. Türkiye'nin ayarı ancak seçimle düzelir."

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Bunların boğazlarında üç tane çıngırak var. Birincisi Şaban Dişli. İkincisi ise Deniz Feneri. Üçüncüsü de 8'inci sınıf kitaplarında 1960 yılı darbesinin, Adnan Menderes'in kötü yönetiminin anlatılması oldu. Bunu da biz ortaya çıkarttık. Yuh olsun sana Başbakan yuh.."

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"Biz yüzde 47 oy aldık diyerek kimseye zulmedemezsiniz, kimse size zulüm yapma yetkisi vermiyor."

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"Millete gelince, çiftçiye gelince Kasımpaşalı, Barzani'ye geldiğinde suskun kedisin"

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Halk 29 Mart'ta hükümete zıkkımın kökünü gösterecek… Her üç gençten birisi işsizlik girdabı içinde. Son 5 ayda 650 bin insanımız işsiz kaldı. Fabrikalar kapanmış, vergisini, elektrik, doğalgazını ödeyemeyen esnaf kepenk kapatıyor. Bu hükümet 6.5 yılda 220 milyar dolar borçtan 507 milyar dolar borca çıkarttı.

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"Sen Olmert'le görüşüyorsun, ertesi gün bu katliamlar oluyor. Eğer Kırat iktidarda olsaydı, gök kubbe bu katliamı yapanların başına yıkılırdı. Önce çıktın, "arabulucuyum" dedin, şimdi bölgedeki Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eğdin, emir eri oldun, milletin ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayip Erdoğan"

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"Menderes'in yanına hak etmediği halde Erdoğan'ın fotoğrafını koyuyorlar, utanıyorum"

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"Recep Tayyip Erdoğan Sen kim Menderes kim"

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Ey Sülo ,bu sözleri söylediğin halde AKP rozeti takıp,AKP'de aldığın görevden dolayı sana siyasetin nesi diyelim? Yardımcı ol bize Sülo, sana ne diyelim? Sana bu siyasi omurgasızlığından dolayı ,her türlü yakıştırmayı yapsak hiç ıskalamış olur muyuz?

Ona buna tip lakabı takan Sülo ,dön aynaya da kendi tipine bir bak… Aynada siyasetin nesini görüyorsun bize de anlat.

Arif Nihat Asya "Adamlar" isimli şiirinde Süleyman Soylu gibi siyasetin …… olmuş tipleri ne güzel tarif ediyor:

Adamlar bilirim sönük,

Adamlar bilirim çürük.

Adamlar bilirim rozetleri,

Yüreklerinden büyük.

Adamlar bilirim anlamamış,

Anlamayacak ne olduğunu,

Adamlar bilirim dolduramamış,

Dolduramayacak koltuğunu.

Adamlar bilirim yamuk, eğri,

Adamlar bilirim maskara.

Adamlar bilirim elleri,

Eldivenlerinden kara."