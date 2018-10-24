"MHP'nin yerelde AKP ile ipleri kopartmasında özellikle Ömer Çelik'in tutumu etkili oldu"

AKP ile MHP arasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Adına ‘Cumhur İttifakı’ diyebiliriz” sözleriyle 20 Şubat günü kurulan ve 4 Mayıs’ta resmiyete kavuşan ittifak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin parti olarak Mart 2019’da gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlere dair bir ‘beklentileri, arayışları ve niyetleri’ kalmadığını söylemesiyle yerelde sona erdi. Kulislerde MHP'nin AKP ile ipleri kopartmasında özellikle Ömer Çelik'in tutumunun etkili olduğu konuşuluyor.

MHP’de, Çelik’e karşı en belirgin rahatsızlığın perde gerisinde ise “Adana ve Mersin gibi illerde, MHP’nin aleyhine, Kürt seçmenlere yönelik çalışmalar yürütmesinin etkili olduğu” ileri sürülüyor.

TIKLAYIN - Bahçeli, "Uzatmanın alemi yok" dedi, Erdoğan, "Herkes kendi yoluna" diye cevap verdi; Cumhur İttifakı'ndan Cumhur İhtilafı'na nasıl gelindi?

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun kulis haberi şöyle:

MHP ile AKP arasında “yerel seçimlerde ittifaka” ilişkin perde gerisinde uzun süredir ‘gerginlik’ yaşanıyordu. Bu gerginlik önceki gün MHP’nin af yasa teklifiyle ilgili iki parti arasındaki sert tartışmalarla da zirve noktasına ulaşmıştı. Bahçeli’nin AKP’ye yerelde ittifak çağrısının ardından AKP kanadından, özellikle de AKP’li Hayati Yazıcı, Ömer Çelik, Numan Kurtulmuş’tan gelen açıklamalar da MHP’de “kırgınlık” yaratmıştı. Ancak MHP ile AKP arasında gerçekleşmesi beklenen yerelde ittifakın iplerinin kopma noktasına gelmesinde özellikle de “Ömer Çelik’in tutumlarının etkili olduğu” kulislerde dillendiriliyor.

Kulislerde Bahçeli’nin, her fırsatta, “HDP ile AKP arasında yürütülen çözüm sürecinin Türkiye’ye ağır bedeller yaşattığı ve bu sürecin ardından PKK’nin özellikle Doğu illerinde ‘hendek siyaseti’ yürüttüğünü’ söylemesine karşın Çelik’in "Adana ve Mersin gibi illerde, MHP’nin aleyhine, Kürt seçmenlere yönelik çalışmalar yürütmesinin asla desteklenemeyeceğine” de dikkat çekiliyor.

"Kaybeden AKP olur"

MHP, “yerelde ittifakın bozulmasından MHP’den çok AKP’nin zarar göreceği” görüşünde. AKP’deki bir grubun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da yerelde ittifaka ilişkin yönlendirdiğine” işaret edilirken, “AKP’nin MHP’yle ittifak olmadan özellikle Ankara ve İstanbul gibi belediyeleri muhalefet cephesine kaptırabileceği” değerlendirmeleri de yapılıyor. İki partinin Cumhur İttifakı’ndaki birlikteliğinin de bundan böyle “terörle mücadele, uluslararası ilişkiler gibi noktalarda süreceği” ifade ediliyor.