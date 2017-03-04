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Medya

MHP'nin kanalında ayrılık: Bu gidiş hayırlı bir gidiştir

Murat İde, Bengütürk TV'deki genel yayın yönetmenliği görevinden ayrıldığını duyurdu

04 Mart 2017 16:04

MHP'nin kanalı Bengütürk TV'nin genel yayın yönetmeni Murat İde, altı yıldır görev yaptığı kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığını "Altı yıllık Bengütürk serüvenim bugün itibarıyla sona erdi" sözleriyle duuyuran İde, "Gazeteci gitmelidir zaten. Önemli olan neden gittiği. Onurunu ve doğrularını yere düşürmüyor, boynu bükülmüyorsa , o gidiş hayırlı bir gidiştir" ifadesini kullandı.

"Türk Milliyetçileri ile 'Yokluğu' paylaştık, 'Acıyı bal eyledik'"

Murat İde'nin kamuoyuna yaptığı açıklama şöye:

"Altı yıllık BENGÜTÜRK serüvenim bugün itibarıyla sona erdi.. Meslek hayatımın en kıymetli altı yılıydı.. Zordu.. Onurlu, namuslu, fedakar yol arkadaşlarımla ve “Biz ne yapabiliriz?” diye yük omuzlayan dostlarımızla, Türk Milliyetçileri ile “YOKLUĞU” paylaştık, “Acıyı bal eyledik."
GAZETECİ gitmelidir zaten.. Önemli olan neden gittiği.. Onurunu ve doğrularını yere düşürmüyor, boynu bükülmüyorsa , o gidiş hayırlı bir gidiştir.. Bize güç katan büyük Türk Milleti'ne ve onun sevdalılarına and olsun ki, mesleğimi namusuyla-haysiyetiyle yapmaya devam edeceğim.. Zor günlerimizde omuz veren herkesten Allah razı olsun..
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"

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