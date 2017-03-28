MHP'nin kanalı Bengütürk TV'de bir 'Hayır' ayrılığı daha

AKP ile partili cumhurbaşkanlığı sitemini öngören anayasa değişikliği teklifini, Meclisten geçiren MHP'de 'evet-hayır' tartışması devam ediyor.

Partinin kanalı Bengütürk TV'de de süren ayrışma nedeniyle kanalın Genel Yayın Yönetmeni Murat İde ve ekran yüzü Çiğdem Akdemir'in 'hayır' diyerek görevlerini bırakmasının ardından, kanalın sunucu Esra Yıldız da istifasını verdi.

Bir 'hayır' ayrılığı daha: Sonuçların canı cehenneme

Kanalda her sabah 'Gündoğdu' ve haftada bir yayınlanan 'Buyrun Konuşalım' isimli programları hazırlayıp sunan Esra Yıldız da 'hayır' diyerek istifa etti. Konuklarına sorduğu 'başkanlık anayasası' soruları parti içinde rahatsızlık yaratan Esra Yıldız, sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımında, "Bazen doğru bildiğini yapmalısın. Sonuçların canı cehenneme" diye yazdı.

Murat İde: O gidiş hayırlı bir gidiştir

Kanalın genel yayın yönetmenliği görevini bırakan gazeteci Murat İde görevi bıraktıktan sonra "Meslek hayatımın en kıymetli 6 yılıydı. Zordu. Onurlu, namuslu, fedakar yol arkadaşlarımla ve 'biz ne yapabiliriz' diye yük omuzlayan dostlarımızla, Türk milliyetçileri ile 'yokluğu' paylaştık, acıyı bal eyledik. Gazeteci gitmelidir zaten. Önemli olan neden gittiği. Onurunu ve doğrularını yere düşürmüyor, boynu bükülmüyorsa o gidiş hayırlı bir gidiştir. Bize güç katan büyük Türk milletine ve onun sevdalılarına and olsun ki, mesleğimi namusuyla, haysiyetiyle yapmaya devam edeceğim. Zor günlerde omuz veren herkesten Allah razı olsun. Ne mutlu Türküm diyene" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yapmıştı.