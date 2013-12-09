MHP'nin İstanbul adayı Rasim Acar Gezi'ciymiş

Siyasette yeni belirleyici haline gelen "Gezi Parkı etkisi" MHP'de de kendini gösterdi. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Rasim Acar da "Gezi eylemlerinin destekçisi" çıktı.

Acar'ın Gezi Parkı'nda polis müdahalesinin en sert yaşandığı ve sonrasında Taksim'den çekildiği 30 Mayıs-2 Haziran günlerinde Twitter'da yayınladığı mesajlarda, "Allah'ım ağaç kesenlere direnenlere biber gazı sıkanların ellerini kır" sözleri yer alıyor.

Beşiktaş Kongre Üyesi olduğu bilinen Acar eylemlerde önemli rol oynayan Çarşı grubunu "süper kahramanlar" olarak överken, sonradan Başbakan danışmanı olacak Yiğit Bulut'a da "bir defa da milletin tarafında ol" diyerek yükleniyor.

MHP İstanbul adayu Rasim Acar'ın Gezi eylemlerinde attığı bazı tweetler şöyle: