MHP'nin İstanbul belediye başkan adayı Rasim Acar

Rasim Acar, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Erdem Olimpik Spor Salonu'nda yapılan "Yerel Seçimler Adayları Açıklama Toplantısı'na katıldı. Bahçeli'nin bir saatlik konuşmasının ardından MHP Yozgat Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, MHP'nin büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. Durmaz, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının İşadamı Rasim Acar olduğunu açıkladı.

Rasim Acar kimdir?

1976 yılında İzmir’de doğan Rasim Acar, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Lisans öğrenimini İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde tamamladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne giren Rasim ACAR, 3 yıl bu birimde ulaşım planlama çalışmaları yaptı.

2002 yılında ilk şirketi Ulaştırma Proje Yönetim Ltd Şti.’ni, 2004 yılında ikinci şirketi Avrasya Enerji Yatırım A.Ş.’yi kurdu. 2006–2007 yılları arası bir yıl Bilge Adan Gazetesi Genel Yayın Koordinatörlüğünü yürüttü.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Kongre üyesi olan Rasim ACAR, Halen İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı, Oto Doğalgaz İstasyonları Derneği (ODİDER / NGVATURK) Başkanlığı, İstanbul Semtleri Moderatörlüğünü yürütmektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı diğer adaylar ise şöyle:

Erzurum: Kamil Aydın

Malatya: Lütfi Kazancı

Muğla: Mehmet Erdoğan

Sakarya: Orhan Ünver

Samsun: Ferhat Günaydın

Tekirdağ: Nail Yılmaz

Trabzon: Hüseyin Örs

Bingöl: Hasan Karahan

Bolu: Şükrü Güneş

Çanakkale: Halil Rüştü Akgün

Edirne: Orhan Çakırlar

Elazığ: Bilal Çoban

Karabük: Rafet Vergili

Karaman: Ali Pınarbaşı

Kars: Murtaza Karaçanta

Kastamonu: Hayati Hamzaoğlu

Kırşehir: Arif Ekici

Siirt: Muammer Ekinci

Şırnak: Mizar Zeyrek

Sinop: İlhan Aydemir

Batman: Ziver Çeviz

Artvin: Kadir Seçkin

Bahçeli'nin toplantıdaki konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

'Bu seçimlerin telafisi yok'

Bu seçimlerin telafisi yoktur. Görmek lazım ki ülkemiz bıçak sırtında. Bu seçimler Cumhurbaşkanı ve genel seçimler Türkiye'nin istikbalini belirleyecek.

Kısır çekişmelerin tarafı olmak geleceğimizi sabote etmektir. Gruplaşmaya zemin hazırlamak anlaşmazlıklara sebep olacaktır.

Başarıya duyduğumuz bağlılığı kimse zaafa uğratmamalı. Asılsız küslükler, suizanlar gönüllerini donduracaktır. Kucaklaşmak varken kutuplaşmak zarardır. Kardeşlik varken düşmanca tutum içinde olmak hiçbir vicdana sığmaz.

'Biz kimseye uşak olmadık'

Seçimlerle ilgili asılsız haber ve yayınlara, anketlere itibar etmeyin. Kadromuz zannedilenin fersah fersah ötesinde. Biz başkalarının oyununda figüranlık yapmadık. Kimseye uşak olmadık.

Biz hiçbir küresel gücün etrafında pervane olmadık. Hainlere kucak açmadık. İmralı'ya sevdalanmadık.

AKP'nin devri geçti

Vatanımız da birdir, milletimiz de birdir. Bizim devletimiz de birdir, ülkümüzde bir. Türkiye'yi içten çökertmeye çalışan AKP'nin devri geçti.

Bunların yetmedi mi başarısızlıkları, ihanetleri… Bundan sonra felaketten, kötülükten başka neye şahit olacağız. 20 yıldır İstanbul nefes alamıyor. İstanbul suça teslimdir. İstanbul'un altı üstü buhran bunalımdır. Bir tarafta yolsulluk sel gibi yayılırken, diğer taraftan küçük bir azınlık büyük bir refah içinde yaşıyor.

Başbakan Erdoğan İstanbul'un önünü kapattı. İstanbul palavrayla yönetiliyor. Erdoğan Marmaray'la övünüp bizim katkımızı görmezden geliyor. Yetki verilirse İstanbul'u yaşanabilir şehir yapmaya adayız. Biz İstanbul'u onların kötü emellerine teslim etmeyiz.

'Ülkede her şeyin çivisi çıktı'

Başbakan çıkar gruplarına hizmet ediyor. Türkiye bütün etkinliğini ve nüfuzunu kaybetmiştir. Ülkemizde herşeyin çivisi çıktı. Gezi parkı, öğrenci evleri bunu gösteriyor.

Yüksekova'daki olay sürecin ihanetini ortaya koyuyor. Hakkari'de devlet yok. Erdoğan Kürdistan planlarını devreye koymak için çalışıyor.

Sanki Erdoğan İmralı tarafından görevlendirilmiş gibi. Başbakan'ın Kürdistan sözleri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Başbakan bir vatan haini olarak tarihe geçecektir.

'Bu ülkeyi kan dökmeden böldürmeyiz'

Tüm tarafları uyarıyorum. Türk milleti bölünmez bir bütündür. Devletin üstünde yeni bir devlet kurma niyeti içinde olan alçaklar! Bu devlet kan dökülerek kuruldu, aynı şey olmadan bu devletin bölünmesi söz konusu olmayacak.

Terör suçundan cezalı olanlar siyaset yolu açıldı. Başbakan İmralı canisini siyasete taşımak için uğraşıyor. Başbakan Erdoğan bunun hesabını verecek.

Herkes iyi düşünmeli. Ülkemiz bölünüyor.