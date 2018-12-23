MHP'nin geri çektiği Aydın Belediye Başkan adayı Bahçeli'nin elini öptü

MHP’nin AKP ile yaptığı Cumhur İttifakı anlaşması uyarınca önce açıkladığı ardından geri çektiği Aydın Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın beraberindeki 450 kişilik heyetle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Bahçeli’nin elini öpen Akın, Bahçeli’ye geleneksel kıyafetler içindeki fotoğrafını hediye etti.

MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekilmesi konusunda şu açıklamayı yapmıştı:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aydın Büyükşehir adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Germencik Belediye Başkanımız sayın Ümmet Akın'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen Cumhur ittifakı görüşmeleri çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi Aydın İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. MHP Genel Başkanı Liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in emrinde, Aydın ve hemşehrilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”