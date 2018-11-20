MHP'nin Aydın Büyükşehir adayı Akın: Sudan ücret almayacağım

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP\'li Ümmet Akın, 2 yıl 2 ay önce çalışmalara başlayıp, 17 ilçede Aydınlılar ile bir araya geldiğini belirterek, göreve geldiklerinde 2 kişilik ailelerde 5 tona kadar, 3 ve üzeri kişi sayısındaki ailelerden ise 15 tona kadar içme suyundan ücret almayacaklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP\'li Ümmet Akın, iki dönem Ortaklar Belde Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yılında Aydın\'ın büyükşehir olmasıyla Germencik Belediye Başkanlığı\'na seçildi. Göreve geldikten sonra Germencik Ziraat Odası Başkanlığı\'nı da kazandı. Türkiye\'de seçim çalışmalarına en erken başlayan belediye başkan adaylarından birisi olan Ümmet Akın, 17 ilçe ve mahallerde çalışmalar yaptı. Vatandaşlara seçim çalışmalarını anlattı. Ümmet Akın, Aydın Kalkınma Programı\'nın adını \'Ay Yıldız Kalkınma Programı\' koyduklarını belirterek \"\'10 numara 5 yıldız\' sloganı ile çalışacağız. Birinci yıldızımız \'tarım kenti Aydın\', ikinci yıldızımız \'turizm kenti Aydın\', üçüncü yıldızımız ise \'Eğitim kenti Aydın\', dördüncü yıldızımız \'Bilim kenti Aydın\', beşinci yıldızımız da \'sağlık turizmi ve sağlık kenti Aydın\' olacak. Bunlarla birlikte içlerine girdiğimizde 29 adet projemiz bulunuyor. Bunların içinde Büyük Menderes\'in ıslah edilmesi jeotermal tehditleri ile fırsatları sulama birlikleri gölet ve barajlarla birlikte Aydın Büyükşehir bünyesine alıp çiftçimizin maliyetini daha sağlıklı toprak, su ve hava gibi önümüzdeki günlerde çalışmalarımız var. Buradaki en büyük avantajımız bugüne kadar yapılan yerel yönetimlerin bir üstüne çıkıp Aydın\'da yaşayan insanlarımızın daha kaliteli belediye, daha kaliteli hizmet daha kaliteli ve konforlu gelişimine katkı sağlamak için ve biz belediyelerin insan ile çevre için olduğunu düşünüyoruz. Bunun için şehrimizde insanlarımız için doğru yaşam alanları, gelişim alanları, otoparkları, caddesi bulvarı, konut alanları AVM\'ler gibi sorunları ortadan kaldıran bir Türk mimarisi kimliğiyle bilinen bir şehir kurmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'İÇME SUYU ÜCRETSİZ OLACAK\'

Akın, içme suyunun hak olduğunu belirterek, ücretsiz hale getireceğini söyledi. Akın, \"Vatandaşımıza söz veriyoruz, 0 ila 5 tona kadar 2 kişilik ailelerde, 3 kişi ve üstündeki ailelerde ise 15 tona kadar sudan ücret almayacağız. Temel ihtiyaçları kadar olan bölümde ücret ödemeyecekler. Temel ihtiyaç dışında kullandıklarını ise sadece personel ve araç gereç giderlerini karşılayacak bir yapı içerisinde gelir alınacak. Biz bu dönemde olduğu gibi sudan ve diğer vergilerden elde edilen bütçe ile belediyecilik yapmayacağız\" dedi.



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