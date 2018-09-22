MHP'li Yalçın'dan 'ittifak' açıklaması

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçimlerde Ak Parti ile ittifak konusunda yaptığı açıklamada, \"Sayın Ömer Çelik\'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır\" dedi.

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada MHP ile Ak Parti arasında FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sonrasındaki millî mutabakat zemini doğrultusunda oluşan Cumhur İttifakı\'nın resmiyete döküldüğünü ve neticede iki partinin, 24 Haziran\'da ittifak çerçevesinde seçimlere girdiğini belirtti. Bu ittifakın gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse Genel Seçimler\'de tarihî bir başarı kazandığını ve hem MHP hem de Ak Parti\'nin seçimlerden istediğini aldığını kaydeden Yalçın, \"Böylece Cumhur İttifakı\'ndan rahatsız olan çevrelerin hesapları boşa çıkarılmış, Türkiye\'nin geleceğini karartmaya yönelik kirli tezgâhlar da bozulmuştur\" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, \"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 24 Haziran Seçimleri\'nden bir süre sonra çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde de mahallî dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini belirtmiştir\" diyen Semih Yalçın, \"Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dan da olumlu değerlendirmeler gelmiş, MHP ve Ak Parti arasında yerel seçimlerde sınırlı ve makul bir ittifak zemini hazırlanması yolunda görüşmelere başlanması için fikrî mutabakat oluşmuştur. Daha sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, İstanbul\'dan aday göstermeyeceklerini, bununla birlikte mevcut belediyelere yeniden talip olduklarını ifade etmiştir\" dedi.

MHP Lideri Bahçeli\'nin bu son açıklamalarından sonra Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'in dün kameralar karşısında geçtiğini hatırlatan MHP\'li Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Sayın Ömer Çelik, Cumhur İttifakı\'nın geleceği açısından iki düşündürücü hususun altını çizmiş bulunmaktadır. Birincisi Sayın Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça \'MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır\' diyerek şimdiden niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, \'Ak Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. Ak Parti\'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil\' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Sayın Çelik\'in beyanlarına bakıldığında; Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın \'İstanbul\'dan aday göstermiyoruz\' şeklindeki beyanının bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır. Ak Parti Sözcüsü Sayın Çelik\'in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir. Sayın Ömer Çelik\'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır.\"