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Politika

MHP'li Vural: Sizi PKK ile baş başa bırakıyoruz

AKP'nin, çözüm sürecine ilişkin araştırma önergesinin görüşmelerinde MHP Grubu adına kürsüye Vural çıktı

10 Nisan 2013 01:11


MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, TBMM Genel Kurulu'ndaki çözüm sürecine ilişkin araştırma önergesinin görüşmelerinde, "Sizi PKK ile birlikte baş başa bırakıyoruz" diyerek, MHP milletvekilleriyle birlikte salondan ayrıldı.

AKP'nin, çözüm sürecine ilişkin araştırma önergesinin görüşmelerinde MHP Grubu adına kürsüye Vural çıktı.

Vural, araştırma komisyonu talebinin PKK'dan geldiğini savunarak, kullanacakları 'hayır' oyunun, namusu ve şerefi bulunduğunu söyledi. Vural, "Böyle bir ahlaksızca düzene MHP'nin, hayır oylarını bile alet etmeyeceğini" ifade ederek, "Sizi PKK ile birlikte baş başa bırakıyoruz" dedi.

Konuşmasını bu cümleyle tamamlamasının ardından MHP milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak, salondan çıkmaya hazırlandı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi.

Aranın ardından başlayan görüşmelere, MHP milletvekilleri katılmadı.

 

CHP de terk etti

 

MHP'nin ardından CHP de Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin konuşmasından sonra Genel Kurul salonunu terketti.

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