MHP'li Vural: Başkanlık sevdan için daha ne kadar şehit vereceğiz?

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalında söylediği "400 vekili elde edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalasaydı, durum bugün çok farklı olurdu" sözlerine tepki gösterdi. Vural, "Başkanlık sevdan için daha ne kadar şehit vereceğiz?" diye sordu.

Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu saldırının saat 15.00'da başladığını dile getiren Vural, Başbakan Davutoğlu'nun ise Konya'da kucağında şehit çocuğuyla maç izlediğini söyledi. "PR yapıyorlar." diyen Vural, "İşte o tablo var ya, sen o çocuğa sahip çıkacaksan babasına sahip çıkacaktın. Eğer ülkenin başındaki kişi, bu saldırılardan haberdar değilse... Haberdar ise nice analar ve çocuklar gözü yaşlı. Bir maça gidiyorsunuz, askerimiz, polisimiz ölüyor; şehit çocuğuyla görüntü veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

‘Baldıran zehiri olsa içerim, diyenler anaları ağlatmıştır'

Zaman'da yer alan habere göre, "Kaç kişinin şehit olduğundan haberin var mı?" diye soran Vural, "Böyle kirli siyaset yerin dibine batsın diyorum. Bu olayların bir numarası elbette bölücü terör örgütü ve siyasi uzantıları ve muhatap alıp müzakare edip cesaretlendirenlerdir. Evet sizler sorumlusunuz. 'Bu uğurda baldıran zehiri olsa içerim' diyenler, anaları ağlatmıştır." diye konuştu.

Silah stoklanırken, siz ne yapıyordunuz?

Vural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "'Çok ciddi silah stoklaması yaptı' diyor bir Cumhurbaşkanı. İşte vatandaş buna isyan ediyor. Siz ne yapıyordunuz? Uyuyordunuz, güvenlik güçlerinin elini kolunu bağlayıp terör örgütüyle müzakere ediyordunuz. Çözüm sürecinin mimarı Erdoğan sen değil misin?" diye sordu.

12 yıldır her istediklerini verdik diyenleri nasıl palazlandırdın?

Çözüm sürecinin ihanet süreci olduğunu söylediklerini anlatan Vural, şimdi de PKK'nın kendilerini aldattığını söylediğini belirtti. "12 yıldır her istediklerini verdik diyenler, nasıl palazlandırdın; bir muhasebe yap; sorumlusu sen aynaya bak." diyen Vural, sonunu bilmediğiniz bir sürecin yönetilmeye çalışıldığını ifade etti.

‘AKP uyuttu, PKK vurdu; AKP ekti, PKK biçti; AKP cesaret verdi, PKK tetik çekti'

Vural, "Ordunun elini bağlayanlar, KCK'yı serbest bırakanlar, taşları bağlayıp itleri serbest bırakanlar, kınalı kuzuları kurban ettiniz. AKP uyuttu, PKK vurdu; AKP ekti, PKK biçti; AKP cesaret verdi, PKK tetik çekti." dedi. Cumhurbaşkanı'nın '400 milletvekili alınsaydı bugün bunlar olmazdı' diyebildiğini belirten Vural, "Ne olmazdı, ne olmazdı? Bu millet 400 vekil vermedi diye mi şehitler oluyor? Nedir muradın? Böyle bir ortam içinde kan üzerinden siyaset üretmek. Anayasa PKK'nın istediği şekilde olsaydı şehitler gelmezdi. Bu millet sana yüz verdi, astarını istiyorsunuz. Göreceksin bu sözleri söyleyene miletin nasıl çarpacağını göreceksin." ifadelerini kullandı.

‘Daha ne kadar şehit vereceğiz?'

400 milletvekili verilmediği için Erdoğan'ın milleti suçladığını kaydeden Vural, 'başkanlık sevdası için daha ne kadar şehit verileceğini, özerklik için ne kadar kan döküleceğini' sordu. "MHP'ye dil uzatma; herkes haddini bilecek." diyen Vural, Erdoğan'ın şehit yakınlarına 'karakteri bozuk' diyebildiğini söyledi. Vural, "Hiç olmazsa şehidimize saygı göster. Şehide kelle diyen, anne babaya karakteri bozuk demek bunun yansımasıdır." dedi. Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün şehit anne ve babalarından özür dilemesini istedi. Şehit ailelerini karakteri bozuk demesinin kanlarını dondurduğunu vurguladı.

‘Elimde rakamlar var ama açıklamayacağız'

Bir soru üzerine Vural, kendilerinde şehitlere ilişkin rakamlar olduğunu ama bunu açıklamayacağını söyledi. Vural, "Bizim edindiğimiz gerçekten bu tablonun hükümet tarafından açıklanması gerekiyor. Şehidimiz çok ama çok olunca mı manşete girmesi gerekiyor, haber olması gerekiyor? Önemli olan ihanet sürecinin bu noktalara geldiğini sorgulamaktır." ifadelerini kullandı. Neden sınır ötesi operasyonlarının zamanında yapılmadığını soran Vural, "Bu hedefler belli ise bunun vurulmaması için talimat veren kim; bekleyecek miyiz? Tablo vahim ama biri de ondan fazlası da hepimizin bugün burda olmamız için şehit oldular." diye konuştu.