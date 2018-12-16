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Politika

MHP'li vekilden Meclis bahçesinde 'Ülkücü kardan adam' pozu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM’nin bahçesinde yapılan kardan adamın yanında bozkurt işareti yapıp, fotoğraf çektirdi

16 Aralık 2018 20:03

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM’nin bahçesinde yapılan kardan adamın yanında bozkurt işareti yapıp, fotoğraf çektirdi. Ersoy, bu fotoğrafı, \'Ülkücü kardan adam ile birlikteyiz\' sözleriyle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
TBMM\'de bütçe görüşmeleri sürerken, uzun süre mesai yapan vekiller, verilen aralarda Meclis bahçesine çıkarak stres atıyor. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy gece geç saatlere Meclis bahçesinde yapılan kardan adamla birlikte objektiflere poz verdi. Ersoy, bu fotoğrafı, önceki gün \'Gazi Meclisimizin bahçesinde saat 01.46\'da \'Ülkücü kardan adam\' ile birlikteyiz. Tüm Kıymetli dostlarımızın dava arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin, büyüklerimizin ve kardeşlerimizin cuması mübarek olsun\' notuyla takipçileriyle paylaştı.

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