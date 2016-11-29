MHP'li vekil: AKP'yle anayasa masasına Aristo mantığıyla değil, kuantum mantığıyla oturduk!

MHP’nin AKP ile anayasa çalışmalarını yürüten ismi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, devam eden anayasa görüşmeleriyle ilgili olarak, "Masaya 'ya bu doğru, ya değil' diyen Aristo mantığı ile değil, 'O da doğrudur, bu da doğru, ikisi de doğru ama hangisi doğru’ diyen Kuantum mantığı ile oturduk" dedi.

AKP ile MHP’nin Meclis’te hangi odada toplandıkları büyük bir merak konusuydu. MHP’li temsilci Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, T24’ün sorusuna TBMM’de yapılan iki toplantının 'ortak alanda' gerçekleştiğini söyledi. MHP’li Parsak’ın işaret ettiği yer ana bina da eski Dışişleri Komisyonu olarak bilinen bugün toplantı odası olarak kullanılan mekanda yaptı.

AKP ile MHP arasında anayasa müzakereleri tamamlanırken görüşmelerin perde arkasındaki ilginç ayrıntılar da ortaya çıkıyor. MHP’nin AKP ile Anayasa çalışmalarını bizzat yürüten ismi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, masaya "ya bu doğru, ya değil" diyen Aristo mantığı ile değil, "O da doğrudur, bu da doğru, ikisi de doğru ama hangisi doğru" diyen Kuantum mantığı ile oturduklarını söyledi. MHP’nin işi yokuşa sürmek ya da sorunu çözmek için her şeyi temizlemek yaklaşımıyla hareket etmediğini ifade eden Parsak, dün akşam itibariyle raporlama çalışmalarını tamamlayıp MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunduklarını anlattı. Bu çalışmaların ardından AKP ile üçüncü kez bir araya gelme ihtiyacı olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Parsak, bu aşamadan sonra liderlerin bir araya gelerek birkaç hususta değerlendirme yapacaklarını söyledi.

12 başlıkta anayasa çalışması

MHP’li Parsak’ın verdiği bilgilere göre, başkanlık modeline ilişkin düzenleme 12 başlıklı bir çalışma. AKP tarafından bazı noktalardaki hassasiyetler dikkate alındı. Liderler de artık tercih yapacaklar ona göre ve siyasi karar ortaya çıkacak.

Ne AKP ne MHP’nin odası

AKP ile MHP’nin temsilcilerinin hangi odada toplandıkları uzun süre merak konusuydu. Parsak, ısrarlı sorular üzerine iki toplantının 'ortak alanda' yapıldığını söyledi. Birkaç ay önce AKP, CHP ve MHP’nin 7 maddelik mini yargı paketinde kullanılan Dışişleri Komisyonu’nun eski odası Başkanlık modeline de iki toplantıyla ev sahipliği yaptı.