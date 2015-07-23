MHP'li üye, HDP'nin oyuyla RTÜK'e başkan olabilir

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde, CHP ile MHP arasında ittifak oluşturuldu. Böylece, gelecek hafta tekrarlanacak seçimde, MHP'li adayın HDP'li üyenin oyu ile RTÜK başkanı seçilmesi ihtimali ortaya çıktı.

AKP, 7 Haziran'daki seçimlerin sonucu olarak, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda da çoğunluğu kaybetti. 9 üyeli üst kurulda AK Parti'nin üye sayısı 5'ten 4'e düştü. Üst kurulda CHP 2, MHP 2 ve HDP ise 1 üye ile temsil ediliyor.



Ntv'de yer alan haberine göre, yıllar sonra RTÜK Başkanı'nın AKP kontenjanından seçilen bir ismin dışından olması gündeme gelirken, CHP'nin RTÜK kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç, MHP'ye, RTÜK'te dönüşümlü başkanlık önerisinde bulundu.



İlhan Yerlikaya (AKP), Ali Öztunç (CHP), Esat Çıplak (MHP) ve Ersin Öngel (HDP) RTÜK Başkanlığı için aday olmuştu.

Seçim önceki gün yapıldı. Alınan bilgiye göre; Ali Öztunç, dönüşümlü başkanlık formülü çerçevesinde MHP'li üye lehine adaylıktan çekildi. Öztunç, muhalefet bloğundan bir ismin başkan olması için fedakarlık yaptığını söyledi.



Yapılan oylamada Yerlikaya (AKP) 4, Çıplak (MHP) 4 ve HDP'nin adayı Öngel 1 oy aldı. CHP'li iki üye, MHP'li adaya oy vermiş olduğu seçimde hiçbir aday gerekli olan 5 oyu alamadığı için başkan seçilmedi. Başkanlık seçimi gelecek hafta yapılacak üst kurul toplantısında yenilenecek ve HDP'li üyenin 1 oyu kilit nitelik kazandı.

Böylece, gelecek hafta yenilenecek seçimde, MHP'li adayın HDP'li üyenin oyu ile RTÜK başkanı seçilmesi ihtimali ortaya çıkmış oldu.