RTÜK başkanlığı seçiminde CHP'den MHP'ye sürpriz destek

RTÜK'te Başkan seçimi için yapılan oylamada iki tur yapıldı. İlk iki turda sonuç çıkmadı. Başkanlık için 29 Temmuz'da tekrar oylama yapılacak.

RTÜK başkanlığı için AKP kontenjanından seçilen İlhan Yerlikaya, MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak ile HDP kontenjanından seçilen Ersin Öngel yarıştı.

Başkanlık için ilk adaylığını açıklayan CHP kontenjanından seçilen üye Ali Öztunç adaylıktan çekildi. Öztunç, "Amacımız kan değişimini sağlamak. Bunun için fedakarlık yapmak gerekiyordu. Yaptık, koltuk heveslisi değiliz. Esat Çıplak'ı destekliyoruz. Seçilirse yine dönüşümlü başkanlık olacak. İlk olarak MHP'li Esat Çıplak başkan olacak" dedi.

İlk tur oylamada İlhan Yerlikaya'ya 4 oy, Esat Çıplak'a 4 oy, Ersin Öngöl'e bir oy çıktı. İkinci turda da aynı oy çıktı.