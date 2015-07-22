T24 LogoT24 Logo
Gündem

RTÜK başkanlığı seçiminde CHP'den MHP'ye sürpriz destek

CHP kontenjanından seçilen üye Ali Öztunç adaylıktan çekildi

22 Temmuz 2015 18:04

RTÜK'te Başkan seçimi için yapılan oylamada iki tur yapıldı. İlk iki turda sonuç çıkmadı. Başkanlık için 29 Temmuz'da tekrar oylama yapılacak.

RTÜK başkanlığı için AKP kontenjanından seçilen İlhan Yerlikaya, MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak ile HDP kontenjanından seçilen Ersin Öngel yarıştı.

Başkanlık için ilk adaylığını açıklayan CHP kontenjanından seçilen üye Ali Öztunç adaylıktan çekildi. Öztunç, "Amacımız kan değişimini sağlamak. Bunun için fedakarlık yapmak gerekiyordu. Yaptık, koltuk heveslisi değiliz. Esat Çıplak'ı destekliyoruz. Seçilirse yine dönüşümlü başkanlık olacak. İlk olarak MHP'li Esat Çıplak başkan olacak" dedi.

İlk tur oylamada İlhan Yerlikaya'ya 4 oy, Esat Çıplak'a 4 oy, Ersin Öngöl'e bir oy çıktı. İkinci turda da aynı oy çıktı.

 

ETİKETLER

rtükdestekchpakpak partidestekseçimbaşkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24