MHP’li Türkkan’dan Bakan Kılıç’a: Buenos Aires uçağında kimler vardı?

Hülya Karabağlı / Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a,” 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak kentin belirleneceği Arjantin’in Başkenti Buenos Aires’e özel uçak ile giden heyet listesinde kimler vardır? Bu liste neye göre belirlenmiştir”? diye sordu. Türkkan, Bakan Kılıç’tan uçakta yer alan siyasetçilerin yanı sıra akrabalar, bürokratlar ve gazetecilerin kimler olduğunu açıklamasını istedi. Kılıç’a yöneltilen Arjantin soruları şöyle:

-2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak kentin belirleneceği Arjantin’in Başkenti Buenos Aires’e Başbakan Erdoğan’ın liderliğinde özel uçak ile giden heyet listesinde kimler vardır, bu liste neye göre belirlenmiştir?

-Buenos Aires uçağında kaç kişi gitmiştir, uçakta yer alan siyasetçilerin yanı sıra akrabalar, bürokratlar ve gazeteciler kimlerdir?

915 bin lira kiralama bedeli

-Bu seyahat için özel yolcu uçağı kiralama bedeli olarak 915 Bin TL’nin Türk Hava Yolları’na ödendiği iddiası doğru mudur, eğer doğru ise bu ücret nereden karşılanmıştır?

-Buenos Aires seyahatinde uçak kiralama bedeli dışında heyetin konaklama bedeli ne kadardır, bu bedel nereden karşılanmıştır?

-Yapılan diğer harcamaların toplam bedeli ne kadardır ve nerelere harcama yapılmış bu bedel nereden karşılanmıştır?