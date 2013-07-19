MHP’li Türkkan: Arınç'ın oğlu Vera- Delta'nın ortakları arasında mı?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, pos cihazı ile yazar kasaların birleştirilmesiyle ortaya atılan iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, “Vera-Delta’nın sahibinin Hükümet’e yakın olduğu bilinen Ethem Sancak olduğu, ayrıca Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlunun da bu firmanın ortakları arasında yer aldığı iddiası doğru mudur?” diye sordu.

Lütfi Türkkan’ın yazılı soru önergesi şöyle:

Tüm yazarkasaların pos özellikli mobil yazar kasa olmasının yasa ile zorunlu hale getirilmesinin haklı gerekçeleri nelerdir, neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulmuştur?

2 milyondan fazla yazarkasa ve sayısı yüzbinleri bulan mobil pos cihazı değişimi konusunda işletmelerin tek bir firmaya mecbur bırakılmasının haklı gerekçeleri nelerdir?

Yazarkasa ve mobil pos cihazı değişimi konusundaki onaylı firma neye göre ve hangi kriterler dikkate alınarak seçilmiştir, bu konuda MT Grup bünyesindeki Vera-Delta’nın seçilmesinin nedenleri nelerdir?

Vera-Delta’nın sahibinin Hükümet’e yakın olduğu bilinen Ethem Sancak olduğu, ayrıca Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlunun da bu firmanın ortakları arasında yer aldığı iddiası doğru mudur?

Yazar kasanın fiyatı neye göre belirlenmiştir, 590 Euro + KDV olan bu fiyatı ödeyemeyen işletmeler ne yapacaktır?

Firmanın Deniz Bank’tan yüklü bir ön ödeme aldığı iddiası doğru mudur, doğruysa alınan miktar ne kadardır?

1 Ekim 2013 tarihine kadar POS’ların değişimini gerçekleştiremeyen işletmelere herhangi bir cezai müeyyide uygulanması düşünülmekte midir?



