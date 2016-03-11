MHP'li Sinan Oğan: Genel başkan seçilirsem, ilk seçimde iktidarız

MHP’de Devlet Bahçeli’ye ilk bayrak açan isim olarak bilinen ve genel başkanlığa aday olan Sinan Oğan “Türkiye’nin kurtuluşu, MHP’nin yenilenmesi ile mümkün. Ancak MHP hiçbir dönemde demokrasiden bu kadar uzaklaşmadı. Yeni bir kadro, umut veren bir lider, MHP’yi şaha kaldırır” dedi. Oğan, kurultayı kazanması halinde, ilk seçimde MHP’yi iktidara taşıyacağını ileri sürdü.
Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Oğan’ın sözleri şöyle:
- MHP’deki en sıcak gelişme ile başlayalım… Her ne kadar resmi olarak açıklamasa da genel başkanlık yarışına Ümit Özdağ da katıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ümit beyi çok eski tanırım. Hatta Gökçen’le evlendiğimizde ikimiz de ASAM’da (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) çalışıyorduk ve ASAM’ın Başkanı da Ümit Özdağ’dı. Ümit beyle geçmişe dayanan bir dostluğumuz, ülküdaşlığımız, bir yol yürümüşlüğümüz var. İrtibatımızı da hiç koparmadık. Genel Başkan Yardımcısı olduğu süre içerisinde bir kopukluğumuz oldu ama istifa sürecinde ilk tebrik edenlerden biri benim ve zaten bekliyordum. Çünkü MHP’deki gidişattan çok muzdaripti. Kendisi zamanında genel başkan adayı olmuştu. İnsanlar bir takım şeyler yanlış gittiği için genel başkan adayı olur.
- Olağanüstü kongre sürecinde Özdağ’ın da muhalifler safına katılması süreci nasıl etkiler?
Yönetim kademesinin Devlet beye çok bağlı olduğunu ve sahip çıktığını söylüyorlardı. Bizi de muhalif olarak adlandırıyorlardı. Ümit beyin istifasıyla ortaya çıktı ki; yönetim kademesinde de insanların bir değişim talebi var. Aslında Ümit bey bir kapı araladı. Birçok arkadaşımızın da aynı şekilde düşündüğünü biliyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde; orta kademede, milletvekili ve divan seviyesinde yeni istifalar olacağını söyleyebilirim. Özellikle Genel Başkanımızın avukatı Hamit Kocabey’in istifasından sonra başka istifalar da gelecektir.
“Yapılan işlemler hukuksuz’’
- Başkan adaylarının önceliği kongreye gitmek ama Meral Akşener ısrarla; “Ben başbakan olacağım” diyor. Ne diyorsunuz?
Benim davam başarılı olduktan sonra genel başkan olmuşum, olmamışım hiçbir önemi yoktur. Bizim davamız hepimizin üstündedir ve ülkücülük de budur. Milletin söz konusu olduğu yerde, bizlerin nerede olduğunun hiçbir önemi yoktur. O nedenle önceliğimiz kongrenin toplanmasıdır.
- Siz 3 Mayıs diye tarih önerdiniz. Toplanabilecek mi kongre?
3 Mayıs Türkçülük günü. O nedenle 3 Mayıs dedim ama hafta içine denk geliyor. 3 Mayıs’ı takip eden hafta sonu olabilir. Kongrenin yapılabilmesi için 240 imza yeterli, biz 548 imza verdik. Tüzüğümüze göre iptal ettiremezler. İmzalar toplanmış, Genel Merkez’e teslim edilmiş ama siz teşkilatlarınızı, rakiplerinizi kapatarak ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. İmzalar teslim edildikten sonra yapılan bütün işlemler hukuksuzdur. Rakipleri saf dışı bırakmak için yapılmış işlemlerdir.
“Demokrasiden uzaklaştık’’
- Erciyes Kurultayı’nın kaldırılacağı da kimsenin aklına gelmezdi.
Ülkücüler eskiden Erciyes Zafer Kurultayı’nda çadır kurardı. Bir hafta orada kalırdık. Konuşur, dertleşirdik. Sonra da rahatlar evimize dönerdik. Hatta evlendikten kısa bir süre sonra böyle bir kurultaya eşimle beraber gitmiştik. Devlet bey sağolsun kaldırdı. Ama ne oldu? Ülkücüler şimdi kurultayı Facebook’tan yapıyor.
- Bu zor süreçte teşkilatların kapatılmasını; “MHP’nin ayağına kurşun sıkması” diye yorumlayanlar var...
MHP tarihinde hiç böyle bir süreç yaşanmadı. Parti kapatmaların olmadığı, demokrasinin olduğu bir Türkiye’yi vaat ederken, kendi partimizin teşkilatlarını kapatmakla işe başlamamız, “İstediğiniz kadar imza getirin umurumda değil(!)” dememiz, demokrasi adına üzüntü verici bir durum. Demokrasiden korkmamak lazım. Sanki milliyetçilerle demokrasinin işi yok gibi bir algı var. O algıyı değiştireceğiz.
“İnandırıcılığımız kalmadı’’
- Ocakta yaptığımız röportajda “Bahçeli artık Ak Sakallılar Meclisi’nin Başkanı olsun” demiştiniz…
Devlet beyin 19 senelik birikimini niye bir kenara atalım? O bizim Devlet abimiz! Ama artık partinin başından gitmesi lazım. Şu anda MHP’nin inandırıcılığı kalmadı. AKP yüzde 49.5 ile 14. senesine girdi. Bu AKP çok iyi olduğu için mi? Hırsızlık, yolsuzluk, diktatörlük olmadığı için mi? Hayır; muhalefet partileri alternatif olmadığı için.
- Bahçeli’nin başkan seçildiği yaştasınız. Bir şans olabilir mi?
48 yaşındayım. Devlet bey de 48’de Genel Başkan oldu. Ama benim genel başkanlığımda 3 dönem kuralını getireceğiz. Partimi ilk seçimde iktidar yapacağım. Bunu vaat ettim zaten. Bir liderin partisine sağlayacağı katkı için 3 dönem yeterlidir. Genel Başkanlık koltuğunda ölmek istemiyorum!
MHP’de bir değişim olursa erken
seçime cesaret edemezler!..
- Erken seçim olur mu sizce?
Erken seçim ihtimali var ama MHP’de bir değişim olursa erken seçim olmaz. Buna cesaret edemezler! Çünkü iktidar partisinin amacı; MHP’yi baraj altında bırakıp, 400’ün üzerinde milletvekili çıkarmak olacaktır. O zaman da iki partili bir sistem olur ve MHP’yi de, ülkücüleri de AKP’nin ülkücü kanadı yapmaya kalkışırlar. Biz buna müsaade etmeyiz. O açıdan bu kongre çok önemli. Mayısta olağanüstü kongre olursa, en erken sonbahardaki erken seçimde MHP şaha kalkar. AKP’ye halk son bir kez ödünç oy verdi. Bu oyların 2 milyonu MHP’den gitti. Yeni bir kadro, gülen yüz, akıllı bir siyaset, enerjisi yüksek umut veren bir lider, MHP’yi şaha kaldırır. Türk seçmeninin yüzde 70’i milliyetçi muhafazakardır. Geriye yüzde 30 kalıyor. Onun yüzde 6-7’si bölücü emelleri olan bir partinin kontrolünde. Onu da çıkarırsak geriye yüzde 24-26 bandında gidip gelen bir başka siyasi parti kalıyor. Bunun yüzde 40’lara çıkması çok ihtimal dahilinde değil. Biz güçlendiğimiz zaman AKP otomatik olarak zayıflayacak. Zaten o nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere rakip partilerin hiçbiri MHP’deki yenilenmeyi istemiyor. Ancak Türkiye’nin kurtuluşu MHP’nin yenilenmesi ve iktidar hedefine odaklanmasıyla mümkündür.