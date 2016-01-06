MHP genel başkan adayı Sinan Oğan: Bahçeli'nin dinlenmeye çekileceğini düşünüyorum

MHP'de genel başkan adaylığını açıklayan Sinan Oğan, ''Sayın Devlet Bahçeli'nin aday olacağı kanaatinde değilim. Artık yorulduğunu ve dinlenmeye çekileceğini düşünüyorum'' dedi.

MHP eski Iğdır milletvekili ve MHP'nin genel başkan adaylarından Sinan Oğan, NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı.

Kurultay için toplanan imzaların haftaya MHP Genel Merkezi'ne teslim edileceğini ifade eden Sinan Oğan, ''Hafta sonu MYK toplantımız da var bu imzaları bizim vermemize gerek kalmadan sayın genel başkanın partiyi kaçınılmaz olan kurultaya götürmesi beklentimiz var. Eğer karşılık verilmezse topladığımız imzaları önümüzdeki hafta genel merkeze takdim edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Bahçeli'ye kurultay çağrısı

Bahçeli'ye bir de çağrıda bulunan Oğan, ''Bugün milletvekili sayımız 5 ayda 80'den 40'a düşmüşse bunu kurultayla sorgulamamız lazım. Kurultay toplanacak çünkü hiçkimse ülkücü iradenin üstünde değil'' ifadesini kullandı.

Sinan Oğan'a sorulan sorular ve alınan cevaplar şöyle:

İmzaları toplayabildiniz mi? Toplanan kaç imza var? İmzalar ne zaman genel merkeze teslim edilecek?

İmzalar toplandı ve devam ediyor. Bugün bize Ege'deki şirin bir ilimizden ciddi bir imza daha gelecek. Hafta sonu MYK toplantımız da var bu imzaları bizim vermemize gerek kalmadan sayın genel başkanın kaçınılmaz olan kurultaya götürmesi beklentimiz var. Eğer karşılık verilmezse topladığımız imzaları önümüzdeki hafta genel merkeze takdim edeceğiz. Kurultay sürecini resmi olarak başlatacağız. Sayın genel başkana çağrıda bulunuyorum bugün milletvekili sayımız 5 ayda 80'den 40'a düşmüşse bunu kurultayla sorgulamamız lazım. Kurultay toplanacak çünkü hiçkimse ülkücü iradenin üstünde değil.

Muhalefetin güçlenmesi lazım. Tam da bugün muhalefetin değişmesi ve güçlenmesi lazım ki Türkiye içinde bulunduğu durumdan çıkarılsın. 18 senedir MHP'de heyecan bitmiş durumda. Hareketi bitirme noktasına götürmenin manası yok. MHP'de bir değişim mutlaktır.

En çok merak edilen bir başka konu da, muhalifler arasında bir ayrılık olup olmadığı... Böyle bir durum söz konusu mu? Meral Akşener'in sizin dışınızda hareket ettiği yönde bir iddia var. Doğru mu?



Bunu nasıl adlandırırsınız bilemem ama ortak metin üzerinden hareketle örneğin ben doğudan bir arkadaşımız batıdan havuzda toplayacaktık. Ama sorun yok imzaları topluyoruz önümüzdeki hafta içerisinde imzaları genel merkeze sunacağız. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Beraberliğin her zaman yanında oldum ve olacağım. Biz önümüze bakıyoruz beraber imzaları teslim edip kurultay sürecini hayata geçireceğiz. İmzalar bir araya getirilecek. 2 benim 2 Meral Hanım'ın 2 Koray Bey'in avukatı var.



Devlet Bey imzalar gelmeden hamle yapabilir mi?



Böyle bir beklentimiz var. Partimizi kardeşlik havası içinde bir kurultaya götürmek istiyoruz. Kurultaylardan korkmamak lazım. Partimizde maalesef danışma mekanizması unutuldu. Partimizi bir adım ileri götürürsek partimiz iktidar olur.

Beyaz çorap hareketi nasıl doğdu? Oldukça esprili bir hareket tarzı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bizim tabanın dışında gelişmiş bir hareket. Devlet Bahçeli'nin hareketimize en akılda kalan getirdiği şeylerden birisi beyaz çorap giyilmemesi, bıyıkların aşağı doğru sarkıtılmaması konusuydu. O espriden kaynaklanan bir hareket. Sosyal medyada ilgiyle takip ediyorum ama bizim hareketimiz böyle beyaz çorap resimleriyle yön verilecek hareket değil. Beyaz çorap giymiyorum.

Siz de adaysınız ama parti olağanüstü kurultaya giderse, muhalifler tek bir isim altında birleşir mi? Yoksa Meral Akşener, siz ve Koray Aydın ayrı ayrı aday olur mu?



Meral Hanım'dan sonra ortak bir metin üzerinde anlaştık ve imza toplamaya başladık. Ben bu konuda adayım. Başka bir aday için çekilme durumum söz konusu değil. Aday sayısı da artabilir.

Devlet Bey'in karşısında üçünüzün de aday olması muhalefetin oylarını bölmez mi?

Bölmez. Çünkü herkesin oy alacağı tabanlar vardır. Sayın genel başkanın o manada aday olacağını dahi düşünmüyorum. Kurultay önemli olan birinci aşamadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin aday olacağı kanaatinde değilim. Birinci aşamada tüzük kurultayı toplanıldığı takdirde ki toplanılacak Sayın Devlet Bahçeli'nin de artık yorulduğunu ve kendisinin de dinlenmeye çekileceğini düşünüyorum. Buradan beklentimiz Bahçeli'nin bu işe öncülük etmesi.

Geçenlerde genel merkeze yakın bir internet sitesinde sizinle ilgili bir görüntü yayınlandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yer aldığı Valdai Formu'nda siz de varsınız. O toplantıda niye vardınız?



Ben bir strateji merkezi başkanıyım. Dünyayı okuyan bir milletvekiliydim öncesinde de bir strateji merkezi başkanıydım. Bu şekilde onlarca toplantıya katıldım. O görüntüyü de ben yayınladım. Gizli bir toplantı değil dünya meselelerinin konuşulduğu bir toplantı. Bu sanki gizli bir toplantıymış gibi ifade edilerek bu ajandır bunu bıraksınlar Allah aşkına. Bir sayın genel başkanımıza geçmişte İsrail ajanı dediler ama şu an partimizde genel başkan yardımcısı. Aday oldunuz diye bu tür çirkin yakıştırmalar yakışmamaktadır.



MHP'de aday gösterilmediniz 7 Haziran itibariyle. Partiden ihraç edilmeniz söz konusu oldu. Şu an vekil olsaydınız yine genel başkan adayı olur muydunuz?



Elbette olurdum. Ben bir prensip ortaya koydum. MHP'nin artık iktidar olması gerektiği kanaatindeyim. Bize göre MHP artık iktidar olmalıdır.

Son olarak parti delegeleri sizi neden genel başkan yapsın? Nasıl bir MHP hayal ediyorsunuz?



Biz iktidara talip bir MHP hayal ediyoruz. Türkiye'yi yönetecek bir MHP, özel kalem müdürlüğü güleryüzle herkesin kucaklandığı bir yer olacak. Genel başkan televizyonlarda yer alacak sahada yer alacak camide düğünde olacak böyle bir genel başkan Türkiye'de MHP'yi iktidar yapar. Genç dinamik enerjik ülkenin meselelerini bilen çalışan çalışkan bir MHP için aday olduk.