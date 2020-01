MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TGRT Haber'de "MHP'nin politikalarına ayar verilmeye çalışıldığını" öne sürerek, programcılara "it uşakları" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Yalçın, "MHP düşmanlığı yaparken kimin at uzaklığını yapıyorsunuz. Siz Devlet Bahçeli'ye dil uzatacak adam mısınız?" ifadesini kullandı. Yalçın, tweetlerinin devamında "TGRT'nin it uşakları söylediklerinizi sadece not aldık" dedi.

Semih Yalçın'ın paylaşımları şöyle: