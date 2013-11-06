'Gayrımüslimler devlet sınavına girmiyorlarsa zorla mı sokacağız!'

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Türkiye’de gayrımüslimlerden neden tek bir subayın, polisin ve kaymakamın olmadığı sorusuna, "Türk vatandaşı ise niye polis olamasın? Önemli olan Türk vatandaşı olmaktır, orada gayrımüslim gibi bir şey yoktur. Kanunlarımız eşitlik ilkesine bağlıdır. Sınava girmiyorsa zorla mı sokacağız?" şeklinde cevap verdi.

Bugün TV'de yayınlanan 'Erkam Tufanla Analiz' programına katılan Oktay Vural'ın, Tufan'ın sorduğu sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Türkiye’de gayrımüslimlerden neden tek bir subay, polis, kaymakam yok?

Sınava girmiyorsa zorla mı sokacağız? Türk vatandaşı ise niye polis olamasın? Önemli olan Türk vatandaşı olmaktır, orada gayrımüslim gibi bir şey yoktur. Kanunlarımız eşitlik ilkesine bağlıdır.

Pratikte bunun olmamasını neye bağlıyorsunuz?

Belki böyle bir talep olmamıştır. Belediye meclis üyesi olabiliyorlar. Olamıyor diye bir yok yapılmıyor.

Kim yapmıyor?

Bilemiyorum. Bunu 11 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP ye sorsak daha iyi olur.

Sizin döneminizde kim yapmıyordu?



Bizim dönemimizde de yapılmamış olabilir. Sınava giriliyor, sınava girmeyince olamaz. Sınava girmeden nasıl alacaksınız!

Sınava girmiyorsa zorla mı sokacağız?

İlkesel olarak probleminiz var mı bu konuda?

Efendim Türk vatandaşı. Vatandaşlık temelinde eşitlik olduğuna göre ayrımcı bir yaklaşımla bunu yapmak mümkün müdür!

Dershanelerin kapatılmak istenmesi PKK' ya verilen sözler ile ilişkili

Dershaneler neden kapanacak?

Başbakan ali kıran başkesen mi? Böyle bir şey olabilir mi? Birisi geldi efendim ben senin işyerini kapatacağım. Neye göre kapatıyorsun, hangi gerekçeye göre kapatıyorsun.

Teşebbüs hürriyeti yok mudur? Türkiye’de okullar arasında bir eşitsizlik yok mu?

Bu eşitsizlik okul sistemi içerisinde giderecek tedbirler almanız lazım. Bu bakımdan dershaneler okul sisteminin ortaya çıkarttığı sebeplerin sonuçlarıdır. Bu sebepleri ortadan kaldırmadan bunu kaldırmak demek siyasal anlamda bir duruş ifade etmektir.

Hangi siyasal düşünce ile buna karar verdiler?

Acaba doğu ve güneydoğuda özellikle okul sisteminden çocukları kopartanların dershaneler ile eğitim sistemine engellemek amacı ile mi KCK çerçevesinde verilen sözlerden mi? PKK ve KCK okul sistemini kendileri kontrol etmek istiyorlar. Okul sistemine entegre edecek bütün yardımcı olacak unsurları ortadan kaldırmak istiyorlar. Peki dershaneleri kaldırdık, hangi sorunu çözmüş olacaksınız?

'Kasetleri yayınlayan bir dönem AKP'de üyelik yapmış'

Kasetler meselesini Sayın Başbakana sormak lazım. Türkiye’de haberleşme hürriyetinin, özel hayatın korunması konusunda MHP olarak tavrımızı koyduk. Devletin dışında eğer bunları yapabilecek bir organizasyon varsa bir ya devleti yönetenler içinde çeteler vardır yada devleti yönetenler çeteleşmiştir. Benim haberleşme özgürlüğümü kim koruyacak? Eğer izleniyorsanız kimin bulması lazım bunu? Devletin bulması lazım. Garantörü devlet. Bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi. Kredi kartları ile bunu yayın yapanın AKP’li bir meclis üyesi olduğuna dair bütün tespitleri yaptık. İstanbul’da belediye meclis üyeliği yapmış birinin kendi kredi kartı ile bu internet sitelerinin kiralandığının tespitini yaptık, bilgilerini verdik.