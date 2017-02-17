MHP'li muhaliflerin referandum stratejisi belli oldu

MHP'li muhalifler, eski yeni vekiller, eski ülkü ocakları başkanlarının oluşturduğu 'Hayır Platformu', afişlerinde Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in fotoğrafları yer aldı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, "Türk Milliyetçileri Hayır Demek için Ankara'da toplanıyor ve Bütün Türk Milliyetçilerini Ankara'ya bekliyoruz" yazıldı. İkinci afişte ise sadece "Ülkem için, Ülküm İçin Hayır" yazısı yer aldı.

Hayır platformu, referandumda 'hayır' kampanyasını yarın Ankara'da başlatacak. Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantının tek konuşmacısı MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu olacak. Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ dahil kimse konuşmayacak. Toplantı sonunda Türk milliyetçilerinin neden hayır, dediğini anlatan bir bildirge yayınlanacak.

Sağ partiler davet edildi

Şehir dışından da çok sayıda katılımcının beklendiği toplantıya, referandumda hayır diyeceğini açıklayan ya da hayıra yakın duran Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yurt Partisi, Liberal Demokrat Parti gibi sağ partiler de davet edildi.

4 isim 15'er ilde konuşacak

MHP’deki muhalif isimlerden Koray Aydın ve Sinan Oğan ile partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ, Cumartesi günü yapılacak bu toplantının ardından Anadolu turuna başlayacak. Her bir isim birbirinden farklı 15 ile giderek neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ise 4 isim de gidecek ancak her biri ayrı yerlerde konuşacak.