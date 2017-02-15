MHP'li Halaçoğlu açıkladı; MHP ve Bahçeli anayasa değişikliği oylamasında gizliliği nasıl ihlal etti?

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te görüşüldüğü sırada yapılan gizlilik ihlalleri konusunda açıklama yaptı.

Halaçoğlu, MHP’li vekillerin yanı sıra Devlet Bahçeli'nin de oy pusulasını MHP milletvekili Arzu Erdem'e teslim ettiğini iddia etti.

Halk TV’de katıldığı canlı yayında konuşan Halaçoğlu, Bahçeli’nin kendisine “Ben talimat verdim, ben de pullarımı Arzu Erdem'e verdim” dediğini öne sürdü.

Halaçoğlu, kendi değerlendirmesine göre MHP’li vekillerin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Halaçoğlu’nun konuşması şöyle:

“Her milletvekili Anayasa’ya göre özgür iradesiyle hareket etme konusunda serbest bırakılmıştır. Zaten onun için Anayasa maddelerinde gizli oylama yapılma kararı verilmiştir. Ancak biz Meclis'te gördük ki AKP'li ve MHP'li vekiller açık kaçık oylarını kullandı. Ben MHP'li diğer milletvekili arkadaşların yerinde olsaydım istifa ederdim. Bir MHP'li vekil Genel Başkanına söz verdiğinde zaten bunu yapar. Bunu Devlet Bey'e de söyledim. Kendisi de bana ‘Ben talimat verdim, ben de pullarımı Arzu Erdem'e verdim’ dedi.

Meclis'teki 'gizli oylama'dan...