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MHP'li muhaliflere 'hayır' engelleri

MHP’nin 4 genel başkan adayı 18 Şubat’ta ortak bildiri yayınlayarak hayır kampanyasını resmen başlatacak

Fotoğraf: Arşiv

12 Şubat 2017 23:43

Hülya Karabağlı

MHP’de 16 Nisan’da yapılacak partili cumhurbaşkanlığı anayasasına "hayır" oyu için çalışmalarını sürdüren genel başkan adayları ilk engelleriyle karşılaştı. 

"Hayır" kampanyasını başlattığı Çanakkale’de konuşmasını kesilen elektrikler yüzünden karanlık altında yapan Meral Akşener’den sonra Sinan Oğan’ın da Youtube yayını ‘3 Hilal’ kanalı kapatıldı.

Oğan’ın internet yayınlarından vazgeçmeyerek yeni bir yayına hazırlandığı öğrenildi.

Ambargo TV

Genel başkan adaylarından Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ da, Periscope üzerinden yayın yapan ‘Ambargo TV’de her sabah saat 11.00’de izleyenlerle buluşuyor.

Özdağ, günün siyasi gelişmelerini, neden ‘hayır’ denildiğinin gerekçelerini de anlatıyor.

 Korkmaz: Engeller bizi durduramaz

 Meral Akşener’in çalışma arkadaşı 24. Dönem Milletvekili Nevzat Korkmaz, kampanya boyunca hiçbir engelin kendilerini yıldırmayacağını söyledi.

MHP’li muhaliflerin sosyal medya hesapları da takipçi sayısıyla yoğun ilgi görüyor. 

 

 

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