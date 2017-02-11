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Meral Akşener’in en yakınındaki isim, Çanakkale mitinginde yaşananları anlattı: Yukarıdan talimat var

“Hayır'ların şansını artırdıkları için teşekkür ederiz”

11 Şubat 2017 21:45

Hülya Karabağlı

MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in yakın çalışma arkadaşı, 24. Yasama dönemi Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, Çanakkale’deki mitingde elektriklerin kesilmesini ‘yukarıdan talimat’ diye değerlendirdi. Çanakkale’de yapacakları ‘hayır’ kampanyasının OHAL kanunu dikkate alınarak izinlerin önceden alındığına dikkat çeken Korkmaz, Meral Akşener’in konuşma yapacağı otel yönetiminin bir iki saat öncesinden elektrikleri kestiğini, çevik kuvvetin önceden otele geldiğini söyledi.

Nevzat Korkmaz

“Kapalı bir  alana  hepimiz üst aramasından geçirilerek alındık” diyen Korkmaz, “ Yapılanları salonda olanlar ve dışarıda  olanlar, sadece dinlemek için gelen herkes  büyük kalabalıklar gördü bizzat  tanık oldular. Herkes  öfkelerini dile getirdi.  Ben bir yandan yapılanları kınarken “Hayır oylarını artırdıkları için mülki idaresine, emniyetine ve otel yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener’in Çanakkale’den başlattığı kampanyasının Muğla ve Kütahya ile devam edeceğini anlatan Korkmaz, “Meral Hanım ne dedi bu olanlar karşısında” sorusuna, “ Meral Hanım ne yapılırsa yapsınlar biz millete verdiğimiz sözü tutacağız. Hayır kampanyasına devam edeceğiz”ifadeleriyle Akşener’in tavrını aktardı.

 

“Bir hafta önceden izinler alındı”

 

 Korkmaz’ın Çanakkale’de karşılaştıkları engellemelere ilişkin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Sayın Meral Akşener, bu sistemin Türk milletine ve devletinin bekasına uygun bir sitem olmadığın anlatmak üzere hayır kampanyasını Çanakkale’den başlatmak istedi. Bunun izinleri OHAL Kanunu  olduğu için gerekli izinler bir hafta önceden  alınmış, ondan sonra otelle bir sözleşme yapıldı. Bugün itibariyle bu toplantının yapılması gerekiyor ilanlar ve duyurular yapıldığı için de çevre illerden gelen kalabalık olduğu için son dakikada sadece zarar vermek ve bu kampanyayı başarısızlığa mahkum  etmek üzere  son dakika otel yönetimi, bu toplantıyı iptal  ediyor, Hangi  gerekçeyle bu toplantı sözleşmesini iptal ediyorsun, izinler hepsi alınmış.

 

“Mülki amiri  diğer yetkilileri  aradık bulamadık”

 

“Bizler mülki idareden geldiğimiz için işin peşine düştük ve bu işin yetkililerini bulamadık. Yukarıdan gelen bir talimatla ve otel yönetiminin kendi inisiyatifi ile iptal edilmiş öyle anlaşılıyor.

Meral Hanım kürsüye çıkmadan otel yönetimi bir iki saat önce elektrikleri kesti. O zamana kadar salon dolduğu için kimse salondan ayrılmadı.  Meral Hanım sahneye çıkı. Megafonla salona hitap etti.  Otel yönetimi bu kararlılığı gördüğü için konuşma bitimine 5 dakika kala ışıkları yaktı.

Netice itibariyle belki de hiç farkında olmadan hayır kampanyasına Çanakkale mülki idaresi, emniyeti ve otel idaresi çok büyük katkı sağlamış oldu.  Salonu gelen sadece hayırcılar değil dinlemek için gelen  insanlar bile bu yapılanlara büyük bir öfke duydu otel yönetimine. Bu baskıyı kurmak isteyen zihniyetin telin ederek ayrıldı. Herkes ‘bin kere yüz bin kere hayır vereceğiz,  böyle bir demokrasi anlayışına’  tepkilerini gösterdi.”

 

“Hayır'ların şansını artırdıkları için teşekkür ederiz”

 

“Ben bu çirkin ve antidemokratik uygulamayı kınıyorum bir yandan da Çanakkale mülki idaresi,  Emniyeti ve otel yönetimine ve bunlara baskı kurarak yaptırmaya çalışan şahıslara teşekkür ediyorum. Bu türü şeyler Hayır’ın şansını çok daha fazla artıracak.”

 

 

 

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