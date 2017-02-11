Akşener'in Çanakkale programında, otel elektriği kesti, polis salonu bastı!

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in Çanakkale'de yapacağı program öncesi, otel yönetimi elektirikleri kesti ve salona polis girdi. Ancak Akşener, programını kesmeyerek, megafon ve cep telefonu ışıklarıyla konuşmasını yaptı. Akşener, kişisel Twitter hesabından "Yasal olarak izinleri alınmış toplantımız, elektrikler kesilerek engellenmeye çalışılıyor. Demokrasi mücadelemizi engelleyemeyecekler" açıklaması yaptı.

DHA'nın haberine göre, MHP’den ihraç edilen Akşener, anayasa referandumunda sandıktan 'hayır’ çıkacağını ileri sürerek, "Yalanı abartısı olamayan bir insanım. Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayır, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çıkıyor. Bundan dolayı özellikle Trakya’da çok büyük bir baskıyla karşılaşabilirsiniz" dedi.

Meral Akşener, 'Milli iradenin önemi’ konferansı katılmak üzere Çanakkale’ye giderken Tekirdağ’a mola verdi. Bir restoranda toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, Anayasa referandumuyla ilgili değerlendirmede bulundu.