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Politika

MHP'li muhalifler 'Hayır' demek için sahaya iniyor

TBMM'deki anayasa oylamasında 'Hayır' oyu kullanan Yusuf Halaçoğlu, “parti tabanı genel merkeze ateş püskürüyor” dedi

27 Ocak 2017 20:30

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 'hayır' kampanyası için STK'larla işbirliği yapacaklarını, ayrıca sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanacaklarını söyledi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, MHP'li muhalifler ise sahaya çıkmak için hazırlıklarını bitirmek üzere.

Meclis'teki oylamalarda 'hayır' diyen MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “parti tabanının genel merkeze ateş püskürdüğünü” söyledi. Parti tabanının yüzde 70-80 oranında 'hayır' dediğini söyleyen Halaçoğlu, "Biz sahaya çıkarız da onlar çıkabilir mi?" diye sordu.

Halaçoğlu yürütecekleri kampanyanın ayrıntılarını şöyle anlattı:

"Biz parti olarak hareket etmiyoruz. Partilerle de işbirliği içinde çalışmayacağız. Bir platform oluşturup sadece MHP tabanına değil, -MHP tabanı zaten yüzde 70-80 hayır diyor- tüm seçmenlere sesleneceğiz. Biliyoruz ki AKP tabanında da hayır diyecek çok insan var. Bu mesele şu anki hükümet, cumhurbaşkanı meselesi değil, bu mesele Türkiye'nin geleceği meselesi. Kim gelirse gelsin tek başına bir yönetim tarzını kabullenmemiz mümkün değil. Türkiye'nin her yanını dolaşacağız. STK'larla işbirliği yapacağız. Siyasi nitelikte düşünmediğimiz için bir çok kesimin destek olacağını, birlikte hareket edeceğini düşünüyoruz. Biz 'hayır' derken bunun nedenlerini çok iyi açıklayabiliyoruz. Bunların yer aldığı kısa metinler yayınlayacağız. Sosyal medyayı en etkin şekilde kullanacağız. Türkiye'nin 81 iline gitmeye çalışacağız. MHP tabanının yüzde 70-80'i hayır diyor, bu oylamada yüzde 90 olur. Devlet Bey'in yanında tavır alanlar da aslında lider doktrininden kaynaklı Bahçeli'nin yanında yer alıyorlar."

 

 

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