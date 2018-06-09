MHP'li milletvekili adayı: AK Partili adaylar Cumhur İttifakı'na ihanet ediyor

MHP Gaziantep 2. sıra milletvekili adayı avukat Sermet Atay, Cumhur İttifakı'nda birlikte yer adıkları AKP adaylarının gittikleri yerlerde MHP'ye oy vermeme çağrısı yaptıklarını söyledi. Atay, AKP'li milletvekili adaylarının Cumhur İttifakı'na ihanet ettiğini savundu.

Gaziantep'in yerel gazetelerinden Telgraf'tan Cihat Öztürk'ün haberine göre Atay, AKP Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın seçim sahasında MHP aleyhine çalıştığını söyledi ve bu durumun etik olmadığını, Cumhur İttifakı'na ihanet olduğunu dile getirdi. Bir ittifak sonrası seçime katıldıklarını söyleyen Atay, AKP kurmaylarının ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremediğini ifade etti.

AKP'lilerin bu ittifaka zarar verecek söylemlerden uzak durması gerektiğine dikkat çeken Atay, kendilerinin seçim sahasında bir kendilerine bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy istediklerini belirtti.