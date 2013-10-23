MHP’li Lütfü Türkkan: AKP’nin yeni hedefi Anıtkabir

Hülya Karabağlı / Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Anıtkabir, arazisinin fazla olduğunu uzun süredir dillendiren AKP, Rasat Tepe’de yeni bir proje geliştirerek bu alanı küçültmeyi mi hedefliyor” diye sordu. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Türkkan, Başbakan Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi verdi. Türkkan, “ODTÜ gibi burayı da mı talan edeceksiniz” dedi. Bayraktar’a yöneltilen sorular şöyle.

AKP İktidarı’nın yeni hedefinin Anıtkabir olduğu iddia edilmekte, bu arazinin fazla ve büyük olduğunun düşünüldüğü dile getirilmektedir. Anıtkabir arazisinde çok fazla ve gereksiz ağaç olduğunun söylendiği de iddialar arasında yer almaktadır. Anıtkabir arazisinde yeni bir projenin yaşama geçirilmesi planlanmaktadır.

-Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’in arazisinin fazla ve büyük olduğunun düşünüldüğü iddiası doğru mudur?

-Anıtkabir arazisinde yer alan ağaçların çok fazla ve gereksiz olduğu mu düşünülmektedir?

-Anıtkabir ile ilgili yeni bir projenin yaşama geçirilmesinin planlandığı doğru mudur, eğer doğru ise yeni proje nasıl olacaktır, neden böyle bir projeye ihtiyaç duyulmuştur?

-Anıtkabir ile ilgili yeni projeye göre buradaki arazinin küçültülmesi düşünülmekte midir, böyle bir planınız var mıdır, var ise bu nasıl gerçekleştirilecektir?

-Anıtkabir arazisinde de ODTÜ arazisinde yapıldığı gibi ağaçlar kesilerek bu araziye farklı bir yapı inşa edilmesi mi düşünülmektedir?