MHP'li Koray Aydın: KHK'lar eliyle ülkücüler görevden alınıyor

MHP Genel Başkan adaylarından Koray Aydın, "KHK'lar eliyle ülkücülerin görevden alındıklarını" söyledi.

Yeni Çağ gazetesinde yer alan habere göre Aydın, “Ülkücü kamu görevlilerinin, siyasî mülahazalarla devletten tasfiyesi kabul edilemez” dedi. Aydın, kamu görevlileriyle ilgili olarak gerçekleştirilen tasarruflarda hassasiyet gösterilmesini isteyerek, “Türk devleti için hayatını feda etmeye hazır ülkücü kamu görevlilerinin, siyasî mülahazalarla veya şahsî kinlerle Türk devletinden tasfiyesi kabul edilemez” diye konuştu.

Koray Aydın, “Üzülerek görüyoruz ki son KHK’lar ile görevlerine son verilenler arasında ülküdaşlarımız da bulunmaktadır. Bu durumun bir an önce telafi edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Türk devleti, kendisine hizmeti bir misyon edinmiş has evlatlarını kendi elleriyle boğmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.