MHP'li ilçe başkanı istifa etti

Ankara'nın Çubuk ilçesi MHP İlçe Başkanı Adem Kisecik, 3 yıldan beri sürdürdüğü görevinden sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla istifa etti.

MHP Çubuk İlçe Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Adem Kisecik, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Kisecik, açıklamasındada şu ifadelere yer verdi:

Türk töresi ve İslam öğretisinin mayaladığı bir fert olarak, içerisinde bulunmaktan iftihar ettiğim ülkücü camiada, ilçe başkanlığı gibi güzide bir vazifeyi yıllardır en üst seviyede ihtimam ve itina ile ifa etmekteyim. Hangi koşullarda olursa olsun, vatanın ve milletin bekası uğruna, ihtiyaç hasıl olduğunda her kademesinde, teşkilat emrinde olacağımızın bilinmesi, gözardı edilmemesi ve emir tevdi edilmesi övüncümüz olacaktır. Bir dilekçe metnine sığmayacak kadar uzun ve derin konuların ana başlığı olarak, birliğimiz ve bütünlüğümüzün nam-ı hesabına, lüzumu gereği, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, MHP Çubuk İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu kutlu yolda, yanımda bulunan ve bana destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla.

Adem Kisecik 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Çubuk Belediye Başkan aday adayı olmuştu.