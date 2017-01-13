MHP’li Halaçoğlu: Referandumdan ‘Evet’ çıksa dahi kasımda seçime gidilecek!

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliği teklifinin Meclis’ten geçmemesi halinde sandığa gidilebileceğini açıklamasının ardından, anayasa teklifi kabul edilse dahi AKP’nin kasım ayında bir erken seçim kararı alacağını söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP’den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Halaçoğlu, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, anayasa görüşmelerinde 330 çıkmazsa erken seçim olabileceği" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



"330 olsa da hatta halk oylamasında anayasa onaylansa da zaten erken seçim yapacak AKP. Bu referandumun sonuçlanması, 'evet' veya 'hayır' olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. 'Evet' dendiği takdirde zaten Türkiye tek kişilik bir yönetime tabi tutulacak. AKP içerisinde, onlara göre temizlenmesi icap eden kişiler bir şekilde yeni bir seçim yapılmadan temizlenemez. Onun için de muhtemeldir ki kasım ayında bir seçim bekliyor Türkiye'yi."



Halaçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu anayasa taslağının, geçici 18. maddesine baktığınızda şunu görürsünüz, sözde 2019'da yürürlüğe gireceği söylenen bu anayasa değişikliği aslında bu geçici madde ile 6 ay içerisinde bununla bağlantılı olarak Meclis gerekli tüzük değişikliğini ve kanunları çıkarır denmektedir. Hangi sebeple 6 ayla sınırlandırmıştır. Hani 2019'dan sonra yürürlüğe girecek bir anlaşmaydı. Ayrıca '30 gün içerisinde üst düzey yargı organları üyeleri belirlenir ve 40. gün göreve başlar' deniyor. Hangi sebeple? Yani YSK da dahil olmak üzere hepsinin üyeleri yeniden belirlenecek ve erken seçim için tüm organlar hazır hale getirilecek. Nitekim her hafta en az 6 AKP'li bakan, Türkiye'nin değişik yerlerinde şimdiden seçim yatırımı yapmaktadır. 'Evet' de 'hayır' da dense seçim olacak. Ancak 'hayır' dendiği zaman muhtemeldir ki AKP yeni bir seçime girmekten çekinecek ve seçime giremeyecektir."



Özdağ da "Bu açıklamanın bir anlamı daha var. Demek ki 330 konusunda kendilerine güvenmiyorlar. Bu açık bir şekilde milletvekillerine yönelik olarak da bir 'Aman sakın yanlış yapıp da erken genel seçime bizi götürmeyin' yaklaşımıdır. Baskıdır tabii." ifadesini kullanarak, iktidar partisinin kasımda seçime gideceğini savundu.