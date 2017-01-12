Bahçeli: Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli; Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.

Bahçeli, Mardin Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

"Gerilim, referandumda Türkiye'ye yansır"

Bahçeli ayrıca "Kabul ve ret lotosu oynanıyor. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır. Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi" ifadelerini kullandı.

"Fireyi mercekle aramak gerek"



Fire tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum" şeklinde konuştu.

"Başika'dan geri adım atılmamalı"

MHP liderinin Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak "Sonuç alınmadan Başika'dan geri adım olmamalı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı"

Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" dediği bildirildi.