T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli: Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli; Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

"Fireler mercekle aranmalı"

12 Ocak 2017 04:22

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.

Bahçeli, Mardin Belediyesi Eş Başkanlığı görevinden alındıktan sonra tutuklanan Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

"Gerilim, referandumda Türkiye'ye yansır"

Bahçeli ayrıca "Kabul ve ret lotosu oynanıyor. Bu gerilim referandumda Türkiye'ye yansır. Referandum yolu açık olarak kabul edilecek gibi" ifadelerini kullandı.

"Fireyi mercekle aramak gerek"


Fire tartışmasını değerlendiren Bahçeli, "Fireyi mercekle aramak gerek. Oylamada ani iniş ve çıkış beklemiyorum" şeklinde konuştu.

"Başika'dan geri adım atılmamalı"

MHP liderinin Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak "Sonuç alınmadan Başika'dan geri adım olmamalı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı" 

Bahçeli'nin HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede "Ahmet Türk, hasta ve tutuksuz yargılanmalı" dediği bildirildi.

ETİKETLER

devlet bahçelimeclisteklifparlamento

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24