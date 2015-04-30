MHP'li esnaftan HDP'ye: En büyük umudumuz sizsiniz, oyum size

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya adayları Saruhan Oluç ve Aysel İbili, kentteki Kaleiçi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Oluç ve İbili'ye HDP'yi destekleyeceğini söyleyen MHP'li bir esnaf, "Bu gidişata dur diyecek tek partinin HDP olduğuna inanıyoruz. Ben MHP'li biri olarak HDP'ye oy vereceğim ve ailemi de buna ikna ettim" dedi.

HDP Antalya milletvekili adayları Saruhan Oluç ve Aysel İbili de HDP gönüllülerinin katılımıyla Muratpaşa ilçesinde bulunan Kale içi esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen adaylar çözüm önerilerini anlattı.

AVM'lerden şikayetleri

DİHA'nın haberine göre, turistlerin şehir merkezine gelmediğini ve tur şirketlerinin gelen turistleri AVM'lere yönlendirmesinden şikâyetçi olduğunu belirten Cumali Balık isimli esnaf, belediyenin bu konuda hiçbir projesinin olmadığını belirtti. Bu gidişle devam ederse bir iki sezon sonra işyerlerini kapatmak zorunda kalacaklarının altını çizen Balık, "Ben Antalya'da doğup büyüdüm yıllardır burada esnaflık yapıyorum ama dükkanımı kapatma tehlikesiyle karşı karşıyayım" dedi.

Yıllardır CHP'ye oy verdiğini, düzen partilerinin küçük esnafa dönük hiçbir projesinin olmadığını da belirten Balık, "Kaynak diyorlar, işte kaynak biziz. Eğer biz kazanırsak, ülke kazanır. Turistleri götürdükleri AVM'lerin hepsi yabancı sermaye güdümlü. Dolayısıyla bunun ekonomiye hiçbir katkısı yok. Bizim istediğimiz ise küçük esnafın desteklenmesidir" şeklinde konuştu.

'Biz başa geçmek için değil, hep birlikte yönetmek için mücadele ediyoruz'

Bir başka esnafın 'Kim başa geçerse düzeni devam ettirir' sözleri üzerine Milletvekili Adayı Saruhan Oluç, "Biz başa geçmek için değil, hep birlikte yönetmek için mücadele ediyoruz. Bizim hedefimiz öncelikli olarak kirletilen siyaseti, güven duyulmayan siyaseti güvenilir kılıp aslında siyasetçinin çözüm üreten bir güç olduğunu açığa çıkartmaktır" diyerek karşılık verdi.

MHP'li esnaf: Bu gidişata dur diyecek parti HDP

Keleiçi esnaflarından yoğun ilgi gören HDP adaylarına destek vereceğini söyleyen başka bir esnaf, "Bu gidişata dur diyecek partinin HDP olduğuna inanıyoruz. Ben MHP'li biri olarak HDP'ye oy vereceğim ve ailemi de buna ikna ettim. Ne kadar büyük umutsunuz siz düşünün" şeklindeki sözleri HDP'nin yarattığı umut ve ilginin de göstergesi oldu.

'Ailem milliyetçi ama ben oyumu HDP'ye vereceğim'

Bir başka kadın esnaf ise HDP'yi destekleyeceğini söyleyerek, şunları söyledi: "Yıllarca terörist olarak gördüğüm kişiler bana iki yıl içinde demokrasinin ne olduğunu öğrettiler. Kadınların siyasette eşit temsiliyeti beni çok etkiledi. Ailem milliyetçi olmasına rağmen ben oyumu HDP'ye vereceğim" diye belirtti.



