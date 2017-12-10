T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'li Ersoy: 2002’de Ak Parti'ye oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji kendi içinde farklılaştı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, “2002’deki, iktidar partisine oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji, kendi içerisinde bir dinamizm ve farklılık kazanmıştır

10 Aralık 2017 02:31

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, “2002’deki, iktidar partisine oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji, kendi içerisinde bir dinamizm ve farklılık kazanmıştır. Nedir bu biliyor musunuz? Bu sosyoloji dün Şivan Perver ile ‘megri megri’yi alkışlarken, bugün Mustafa Yıldızdoğan’la ‘Türkiyem’i alkışlıyor” dedi.
MHP Yalova İl Teşkilatı tarafından Sporium Tesisleri’nde ‘Sevdamız Türkiye’ isimli istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da katıldı. Partilileri selamlayan Ersoy, burada bir konuşma yaptı. ABD\'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanınmasının Türkiye’yı kıskaca almanın bir süreci olduğunu belirten Ersoy, “Kudüs’ün başkent  kabul edilmesi, Tel Aviv’den Amerika Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması hamlesiyle Suriye’nin geleceği içerisinde kanton bölge yapmak isteyerek o bölge PKK-PYD-YPG koridoru açmak isteyenler ve dün Barzani’ye kalkışma yaparak bağımsızlık hamlesi yaptırmaya kalkanlar, aynı operasyona, aynı kararlılıkla devam ediyorlar. Dış politikadaki gelişmelerin Türkiye’yi kıskaca alma süreci olduğu, Türkiye’yi düşürdüğümüz anda tüm İslam dünyasını düşürebiliriz anlayışının hedefteki ülkesinin Türkiye olduğu gerçeğini unutmayalım” dedi.
Türkiye’de iktidara oy veren kitle sosyolojisinin günümüzde farklılaştığını söyleyen Ersoy, “2002’deki iktidar partisine oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji, kendi içerisinde bir dinamizm ve farklılık kazanmıştır. Nedir bu biliyor musunuz? Bu sosyoloji, dün Şivan Perver ile ‘megri megri’yi alkışlarken, bugün Mustafa Yıldızdoğan’la ‘Türkiyem’i alkışlıyor. O yıllarda ‘Beyler bu vatan size neyledi’ diyorduk Ahmet Şafak’la, haklıymışsınız arkadaşlar, Türk milleti ve Türk devletinin bekası hepimizin her şeyden önceliğidir diyebiliyorlar. Bunu söylerken, ‘Biz demedik mi size, geldiniz mi dediğimiz yere?’ diye kimseye bu manada nispet yapmayacağız. Neden yapmayacağız biliyor musunuz? ‘Önce ülkem’ dediğimiz için yapmayacağız. Milliyetçi, ülkücü hareket, yani sizler, tuzun kokmadığının, mayanın bozulmadığının örneği ve memleketin milli mayasısınız” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Ersoy, partililere hizmet belgesi ve teşekkür plaketi takdim etti.

FOTOĞRAFLI 

2002’de Ak Pari\'ye oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji kendi içinde farklılaştı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHAMHP Osmaniye Milletvekili Ruhi ErsoyNedirBuPerverMustafa YıldızdoğanlaMHP YalovaTeşkilatıSporium TesislerindeTürkiyeToplantıya MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi ErsoyPartilileriErsoyABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24