MHP'li Ersoy: 2002’de Ak Parti'ye oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji kendi içinde farklılaştı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, “2002’deki, iktidar partisine oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji, kendi içerisinde bir dinamizm ve farklılık kazanmıştır. Nedir bu biliyor musunuz? Bu sosyoloji dün Şivan Perver ile ‘megri megri’yi alkışlarken, bugün Mustafa Yıldızdoğan’la ‘Türkiyem’i alkışlıyor” dedi.

MHP Yalova İl Teşkilatı tarafından Sporium Tesisleri’nde ‘Sevdamız Türkiye’ isimli istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da katıldı. Partilileri selamlayan Ersoy, burada bir konuşma yaptı. ABD\'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanınmasının Türkiye’yı kıskaca almanın bir süreci olduğunu belirten Ersoy, “Kudüs’ün başkent kabul edilmesi, Tel Aviv’den Amerika Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması hamlesiyle Suriye’nin geleceği içerisinde kanton bölge yapmak isteyerek o bölge PKK-PYD-YPG koridoru açmak isteyenler ve dün Barzani’ye kalkışma yaparak bağımsızlık hamlesi yaptırmaya kalkanlar, aynı operasyona, aynı kararlılıkla devam ediyorlar. Dış politikadaki gelişmelerin Türkiye’yi kıskaca alma süreci olduğu, Türkiye’yi düşürdüğümüz anda tüm İslam dünyasını düşürebiliriz anlayışının hedefteki ülkesinin Türkiye olduğu gerçeğini unutmayalım” dedi.

Türkiye’de iktidara oy veren kitle sosyolojisinin günümüzde farklılaştığını söyleyen Ersoy, “2002’deki iktidar partisine oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji, kendi içerisinde bir dinamizm ve farklılık kazanmıştır. Nedir bu biliyor musunuz? Bu sosyoloji, dün Şivan Perver ile ‘megri megri’yi alkışlarken, bugün Mustafa Yıldızdoğan’la ‘Türkiyem’i alkışlıyor. O yıllarda ‘Beyler bu vatan size neyledi’ diyorduk Ahmet Şafak’la, haklıymışsınız arkadaşlar, Türk milleti ve Türk devletinin bekası hepimizin her şeyden önceliğidir diyebiliyorlar. Bunu söylerken, ‘Biz demedik mi size, geldiniz mi dediğimiz yere?’ diye kimseye bu manada nispet yapmayacağız. Neden yapmayacağız biliyor musunuz? ‘Önce ülkem’ dediğimiz için yapmayacağız. Milliyetçi, ülkücü hareket, yani sizler, tuzun kokmadığının, mayanın bozulmadığının örneği ve memleketin milli mayasısınız” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Ersoy, partililere hizmet belgesi ve teşekkür plaketi takdim etti.

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2002’de Ak Pari\'ye oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji kendi içinde farklılaştı