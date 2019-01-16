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Politika

MHP'li Erhan Usta, partiden ihraç edildi

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında partisinden ihraç edildi

16 Ocak 2019 18:40

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında partisinden ihraç edildi.
MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının sonucuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, \"MHP Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan Usta\'nın MHP Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca parti üyeliğinden \'kesin çıkarma\' cezası ile tecziyesine oy birliği ile karar verilmiştir\" denildi.
Samsun Milletvekili Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİ Parti’nin \'Emeklilikte Yaşa Takılanlar\' teklifinin Meclis gündemine alınması teklifine destek vermişti. Bu desteğinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin kararıyla grup başkanvekilliğinden alınan Usta, \"Cumhur İttifakı\'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları\" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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