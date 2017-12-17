MHP'li Demirel: Biz, yüzde 10 barajının en büyük mağdurlarındandık

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle seçimde artık yüzde 50\'den fazla oy alma mecburiyeti olduğunu belirterek, \"Bu, Türkiye\'de bir ittifaklar sürecini açacaktır. Doğrudur ve genel başkanımız bir öneride bulundu, \'cumhur ittifakı\'nı. Bazıları, bunu farklı algıladılar. Oysa biz, yüzde 10 barajının en büyük mağdurlarındandık\" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, Karabük\'te partisinin 12\'nci olağan kongresine katıldı. Karabük Belediyesi\'nin konferans salonunda düzenlenen kongrede konuşan MHP\'li Demirel, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim barajıyla ilgili tartışmalara da değinen Demirel, \"Bu, Türkiye\'de bir ittifaklar sürecini açacaktır. Doğrudur ve genel başkanımız bir öneride bulundu, \'cumhur ittifakı\'nı. Bazıları, bunu farklı algıladılar. Oysa biz, yüzde 10 barajının en büyük mağdurlarındandık. 1991 yılında Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi\'yle neden ittifak yaptığımızı herkes hatırlıyor herhalde. Yüzde 10 barajının getirdiği handikapları geçebilmek için ve Türkiye, yeniden ittifaklar sürecine girme mecburiyetinde. Cumhurbaşkanlığı üzerinde temsilde istikrarı sağlamak adına yüzde 50\'den fazla oy alabilmek için böyle bir ittifak gereği var. İşte bu ittifak için bizim içinde olabileceğimiz bir ittifak olursa bunun adının \'cumhur ittifakı\' olmasını söylüyor genel başkanımız\" diye konuştu. \'MHP tereddüt mü yaşıyor?\' diyenlerin olduğunu hatırlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, şunları söyledi:

\"Aslında genel başkanımız, bir şey söylüyor. Diyor ki \'Yüzde 10, evet yüksek; çünkü cumhurbaşkanı, yüzde 50 artı 1 alacağı için cumhurbaşkanın üzerine bir oy istikrar sağlanacak. Öyleyse Meclis\'te de temsilde adalet için bu yüzde 10 barajı düşürülebilir. Yüzde 10 olabilir, 7 olabilir, 5 olabilir\'. Yani söylediği şu. Yüzde 5\'in altında gibi bir teklifle gelen olursa ki bunu söyleyenlerde var. Asla MHP\'nin kapısı, bu yüzde 5\'in altına açık değildir; ama herkes bardağı diğer tarafını görüyor herhalde. Oysa yüzde 5\'in altı, Türkiye için tekrar temsilde adaleti değil; çok dağınıklığı, bazı zümrelerin bazı özel durumları Meclis\'e yansımasını getirir ve ayrılıkçılık olur, diye. Türkiye\'nin birlik ve beraberliği için hem istikrarın hem temsilde adaletin sağlanması içindir bu önerimiz. \'Cumhur ittifakı\' eğer gerçekleşirse de söylediği şu sözü de hatırlatmak istiyorum genel başkanımızın. \'Her siyasi parti, kendi kurumsal kimliği de alt tarafta partisinin logosuyla belli olsun, taraftarlarının verdiği mühürlerle kimin oyu var kimin oyu yok görülsün, diye\'. Sonra çıkıp, birileri der ya \'Yok sizinkiler geldi, bizimkiler gelmedi\'. Kimin ne olduğu ortaya çıksın, diye. Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi\'nin bu tür endişeleri yoktur; ama yüzde 5\'in altındaki bir baraj, Türkiye\'deki Meclis\'te çok farklı yansımalar getireceğinden bu aşağıdaki rakamla ilgilidir vurguladığımız. Genel başkanımız, \'Biz, barajları yara yara geldik bu günlere\' diye söylüyor, doğrudur. Biz, çok zor savaşlardan geliyoruz. Bundan sonrası bize ancak tatbikat olur, diye düşünüyorum.\"



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