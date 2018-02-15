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Yaşam

MHP'li belediye başkan yardımcısı rüşvetten tutuklandı

Mut Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklandı

15 Şubat 2018 05:18

Mersin'de rüşvet aldığı iddia edilen Mut Belediye Başkan Yardımcısı ve Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Uzun tutuklandı.

Bir esnaftan rüşvet aldığı ileri sürülen Uzun, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İddiaları kabul etmeyen Uzun, Silifke Cezaevi'ne gönderildi.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, düzenlendiği basın toplantısında, ortada bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini söyledi. Yılmaz, tutuklamaya itiraz edileceğini belirtti.

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